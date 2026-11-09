തീപിടിച്ച കപ്പലിലെ 22 ജീവനക്കാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി യു.എ.ഇ നാഷനൽ ഗാർഡ്

തീപിടിച്ച കപ്പലിലെ 22 ജീവനക്കാരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി യു.എ.ഇ നാഷനൽ ഗാർഡ്text_fields
ദുബൈ: ഒമാൻ കടലിൽ തീപിടിത്തത്തിൽപ്പെട്ട ചരക്കുകപ്പലിലെ 22 ജീവനക്കാരെയും യു.എ.ഇ നാഷനൽ ഗാർഡ് വിജയകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. അപകടവിവരം ലഭിച്ചയുടൻ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു. കപ്പൽ ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷം തുടർനടപടികൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർക്ക് കൈമാറി.
അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 22 ജീവനക്കാർ. ഇവരെല്ലാം നിലവിൽ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് നാഷനൽ ഗാർഡ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, കപ്പലിന് തീപിടിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. അധികൃതർ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
കഴിഞ്ഞ മാസവും സമാനമായ രീതിയിൽ അറബിക്കടലിൽ ‘എം.ടി ജെം നമ്പർ 2’ എന്ന എണ്ണക്കപ്പലിന് തീപിടിച്ചപ്പോൾ 22 ജീവനക്കാരെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ കപ്പലിലെ ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ദുബൈയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
സമുദ്രസുരക്ഷാ മേഖലയിൽ യു.എ.ഇ നാഷനൽ ഗാർഡ് നടത്തുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണിത്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ചെങ്കടലിൽ ആക്രമണത്തിനിരയായ ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലിലെ 22 പേരെയും, ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ കപ്പലുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 24 ജീവനക്കാരെയും യു.എ.ഇ വിജയകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.