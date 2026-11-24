മൂടൽമഞ്ഞ്: റെഡ് അലർട്ട് ഡ്രൈവർമാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രംtext_fields
അബൂദബി: രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം. അബൂദബിക്കും അൽ ഐനുമിടയിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും രാവിലെ 10 മണി വരെ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കിഴക്കൻ, വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്കും ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ തീരദേശങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞിനും സാധ്യതയുണ്ട്. പകൽ താപനില 31 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയർന്നേക്കാം.
ശൈത്യകാലത്ത് രാത്രിയിൽ മരുഭൂമി വേഗത്തിൽ തണുക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് യു.എ.ഇയിൽ മൂടൽമഞ്ഞിന് കാരണമാകുന്നത്. ഖലീഫ സർവകലാശാലയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് വർഷത്തിൽ ശരാശരി 50 രാത്രികളിൽ ഇവിടെ മൂടൽമഞ്ഞ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.
മൂടൽമഞ്ഞുള്ളപ്പോൾ വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ഡിപ്പ് ലൈറ്റുകളും ഫോഗ് ലൈറ്റുകളും മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹസാർഡ് ലൈറ്റുകൾ ഓൺ ചെയ്താൽ 500 ദിർഹം പിഴയും ലൈസൻസിൽ നാല് ബ്ലാക്ക് പോയന്റുമാണ് ശിക്ഷ.
വാഹനത്തിന്റെ വേഗത ക്രമേണ കുറക്കാനും മുന്നിലുള്ള വാഹനത്തിൽ നിന്ന് നാലുമുതൽ ആറു സെക്കൻഡ് വരെ സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കാനും ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഒഴിവാക്കാനും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു.