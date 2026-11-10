അഡ്നോക് കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം; സ്ഥിരീകരിച്ച് യു.എ.ഇtext_fields
അബൂദബി: ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ശേഷം അറബിക്കടലിലെ യു.എ.ഇയുടെ പ്രാദേശിക സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ വെച്ച് അഡ്നോക് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സർവിസസിന്റെ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ വാം അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഭവം നടന്നയുടൻ ബന്ധപ്പെട്ട രക്ഷാപ്രവർത്തന സംഘങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക സ്രോതസുകളിൽനിന്ന് മാത്രം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും വ്യാജവാർത്തകളും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 30ന് ഖത്തർ ഗ്യാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിയുടെ (നകിലാത്) ‘അൽ മാഇദ’ എന്ന കപ്പലിന് നേരെയും അറബിക്കടലിൽ വെച്ച് തിരിച്ചറിയാത്ത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. അന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയോ പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതമുണ്ടാകുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിരുന്നു.
നകിലാത് കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ യു.എ.ഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിച്ചിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്ര ഗതാഗതത്തിനും ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണത്തിനും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ വലിയ ഭീഷണിയാണെന്ന് മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
മേഖലയിലെ നിർണായക ജലപാതകളുടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും പരിസ്ഥിതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും യു.എ.ഇ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ യു.എ.ഇ കപ്പലിന് നേരെയും ആക്രമണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.