യു.എ.ഇ ദേശീയ ദിനം; മൂന്നു ദിവസം പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

യു.എ.ഇ ദേശീയ ദിനം; മൂന്നു ദിവസം പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: രാജ്യത്തിന്റെ 55-ാം ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൊതുമേഖലക്ക് മൂന്നു ദിവസം ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യു.എ.ഇ ദേശീയ ദിനമായ ഡിസംബർ രണ്ടിന് (ബുധൻ) പുറമെ മൂന്നാം തീയതിയായ വ്യാഴാഴ്ചയും നാലാം തീയതിയായ വെള്ളിയാഴ്ചയും അവധിയായിരിക്കും. ഇതോടൊപ്പം ശനി, ഞായർ അവധി കൂടി ചേരുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി അഞ്ചു ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കും. പിന്നീട് ഡിസംബർ ഏഴിന് തിങ്കളാഴ്ച ജോലിക്കെത്തിയാൽ മതിയാകും.
ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഡിസംബർ രണ്ട്, മൂന്ന് തീതികളിലാണ് അവധി അനുവദിക്കുക. ഇതോടൊപ്പം നാലാം തീയതിയും അവധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ നീണ്ട അവധി ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.പൊതു അവധി ദിവസങ്ങൾ മാറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം 2025ലാണ് യു.എ.ഇ പാസാക്കിയത്. ഇതനുസരിച്ച്, പൊതുഅവധികൾ ആഴ്ചകളുടെ മധ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവ വാരാന്ത അവധികളോട് ചേർക്കാൻ സൗകര്യമൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു.