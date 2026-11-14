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    യു.എ.ഇ ദേശീയ ദിനം; മൂന്നു ദിവസം പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

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    ഇതോടെ തുടർച്ചയായി അഞ്ചു ദിവസം അവധി
    യു.എ.ഇ ദേശീയ ദിനം; മൂന്നു ദിവസം പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു
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    ദുബൈ: രാജ്യത്തി​​ന്‍റെ 55-ാം ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച്​ പൊതുമേഖലക്ക്​​ മൂന്നു ദിവസം ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. യു.എ.ഇ ദേശീയ ദിനമായ ഡിസംബർ രണ്ടിന്​ (ബുധൻ) പുറമെ മൂന്നാം തീയതിയായ വ്യാഴാഴ്​ചയും നാലാം തീയതിയായ വെള്ളിയാഴ്​ചയും അവധിയായിരിക്കും. ഇതോടൊപ്പം ശനി, ഞായർ അവധി കൂടി ചേരുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി അഞ്ചു ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കും. പിന്നീട്​ ഡിസംബർ ഏഴിന്​ തിങ്കളാഴ്ച ജോലിക്കെത്തിയാൽ മതിയാകും.

    ​ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിന്​ സാധാരണഗതിയിൽ ഡിസംബർ രണ്ട്​, മൂന്ന്​ തീതികളിലാണ്​ അവധി അനുവദിക്കുക. ഇതോടൊപ്പം നാലാം തീയതിയും അവധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ നീണ്ട അവധി ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.പൊതു അവധി ദിവസങ്ങൾ മാറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമം 2025ലാണ്​ യു.എ.ഇ പാസാക്കിയത്​. ഇതനുസരിച്ച്​​, പൊതുഅവധികൾ ആഴ്​ചകളുടെ മധ്യത്തിൽ വരു​​മ്പോൾ അവ വാരാന്ത അവധികളോട്​ ചേർക്കാൻ സൗകര്യമൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു.

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    News Summary - UAE Announces Three-Day Paid Public Holiday for 55th National Day
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