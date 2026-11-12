ഫുജൈറയിൽ വാഹനാപകടം; മലയാളി കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേർ മരിച്ചു

ഫുജൈറയിൽ വാഹനാപകടം; മലയാളി കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേർ മരിച്ചുtext_fields
ഫുജൈറ: യു.എ.ഇയിലെ ഫുജൈറയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മലയാളി കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേർ മരിച്ചു. ഫുജൈറയിൽ ഇവാ കഫ്റ്റീരിയ നടത്തുന്ന മലപ്പുറം വേങ്ങര കുന്നുംപുറം കുണ്ടിൽപ്പാറ സ്വദേശി സിദ്ദീഖിന്റെ മക്കളായ മുഹമ്മദ് അസ്മിൽ (21), മിസ്ന ജുബിൻ (21), പേരക്കുട്ടി മുഹമ്മദ് ഫായിസ് (മൂന്ന്) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് .
ഫുജൈറ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ ട്രക്കിന് പിന്നിലിടിച്ചാണ് അപകടം. മൃതദേഹങ്ങൾ ഫുജൈറയിലെ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
കുടുംബത്തിലെ ഏഴ് പേർ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബത്തിലെ പലരും യു.എ.ഇ സന്ദർശനത്തിനായി എത്തിയതായിരുന്നു. മലപ്പുറം എ.ആർ. നഗർ സഹകരണ ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ ടി.കെ. മൊയ്തീൻകുട്ടി മാഷിന്റെ മകനാണ് സിദ്ദീഖ്.
ഫുജൈറയിൽ ബുധനാഴ്ച അർധ രാത്രിയുണ്ടായ മറ്റൊരു വാഹനാപകടത്തിൽ നിരവധി പേർ മരിച്ചു. ഫുജൈറയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപം ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് സ്ട്രീറ്റിൽ ലോറിയും നിരവധി വാഹനങ്ങളും കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ പൊലീസ്, ആംബുലൻസ് സംഘങ്ങളും സിവിൽ ഡിഫൻസ് വിഭാഗവും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി.
ലോറി നിരവധി വാഹനങ്ങളിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയശേഷം തുടർചികിത്സക്കായി ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിൽ അധികൃതർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഫുജൈറ പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരിച്ചവരുടെയും പരിക്കേറ്റവരുടെയും കൃത്യമായ വിവരം ലഭ്യമല്ല. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
വാഹനയാത്രക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആഭ്യർഥിച്ചു. അപകടസാധ്യത കുറക്കുന്നതിനായി വേഗപരിധി പാലിക്കാനും വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ മതിയായ സുരക്ഷിത അകലം നിലനിർത്താനും ഡ്രൈവർമാരോട് നിർദേശിച്ചു.