അജ്മാനിലെ വാഹന രജിസ്ട്രേഷന്‍ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തനം ഏഴു ദിവസമാക്കുന്നു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article അജ്മാന്‍: എമിറേറ്റില്‍ വാഹന രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടപടിക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്പീഡ് സെന്‍റർ പ്രവൃത്തിദിനം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ആഴ്ചയിൽ ഏഴു ദിവസവും വാഹനങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക പരിശോധന സേവനം നടത്തും.

അജ്മാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്നാണ്‌ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകാനും പൊതുജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വാഹനം പരിശോധിക്കുന്നതിനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും സ്പീഡ് സെന്‍ററിന്‍റെ പ്രവൃത്തി ദിനം വർധിപ്പിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക പരിശോധന സേവനങ്ങൾ ആഴ്ചയിലുടനീളം ഉടൻ നൽകുമെന്ന് അജ്മാൻ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ലൈറ്റ്, ഹെവി വാഹനങ്ങൾ, ട്രെയിലറുകൾ, മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമത പരിശോധിക്കുക ഡൈയിങ്, ഡെൻറിങ് പെർമിറ്റുകൾ, വാഹന ലൈസൻസിങ് സേവനങ്ങൾ, വാഹന ഇൻഷുറൻസ്, നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി സേവനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സ്പീഡ് സെന്‍ററില്‍. തൊഴിലാളികളും ഉപഭോക്താക്കളും തമ്മിലെ ആശയവിനിമയം കുറക്കുന്നതിനും കാത്തിരിപ്പ് സമയം കുറക്കുന്നതിനുമായി 2020 മുതൽ ഡിജിറ്റൽ പേമെന്‍റ് സവിശേഷത നടപ്പാക്കുകയും ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾ വഴി പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നതുമായ ആദ്യത്തെ കേന്ദ്രമാണിത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്മാർട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സ്പീഡ് സെന്‍റർ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാംഘട്ടം ആരംഭിക്കാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി തയാറെടുക്കുകയാണെന്ന് കൊമേഴ്‌സ്യൽ സർവിസസ് കോർപറേഷൻ എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ അഹമ്മദ് സഖർ അൽ മത്രൂഷി പറഞ്ഞു. ഈ കേന്ദ്രം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി റിക്കവറി സേവനവും നൽകുന്നുണ്ട്. വാഹനം ഉടമസ്ഥന്‍റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് റിക്കവറി വാഹനത്തില്‍ കൊണ്ട് വന്ന് എല്ലാ സാങ്കേതിക പരിശോധന നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി തിരികെ എത്തിക്കുന്ന സേവനമാണിത്. Show Full Article

The Vehicle Registration Center in Ajman will be open for seven days