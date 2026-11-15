യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റും ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
ദുബൈ: യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാനും, വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂമും ദുബൈയിലെ അൽ മർമൂമിൽ വെച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനവും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ഇരുനേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തു.
സൗഹൃദപരമായ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ, തുടർച്ചയായ വളർച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ, ആഗോളതലത്തിൽ യു.എ.ഇയുടെ മത്സരക്ഷമതയും സ്ഥാനവും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇരുവരും അവലോകനം ചെയ്തു. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതികൾ ചർച്ചയിൽ പ്രധാന വിഷയമായി. ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം, ദുബൈ ഒന്നാം ഉപഭരണാധികാരിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മക്തൂം ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം എന്നിവർ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.
പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ട് ഫോർ സ്പെഷൽ അഫയേഴ്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്യാൻ, ദുബൈ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി പ്രസിഡന്റും എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് അഹമ്മദ് ബിൻ സയീദ് ആൽ മക്തൂം, യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് ബിൻ തഹ്നൂൻ ആൽ നഹ്യാൻ എന്നിവരും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.