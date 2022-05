അക്ഷരസമാഹാരം മൂന്നാം പതിപ്പ് പ്രകാശനം ചെയ്തു

cancel camera_alt ഷമീന ശിഹാബ് എഴുതിയ കവിതകളും ഓര്‍മ്മകളുമടങ്ങിയ ‘ഒറ്റക്ക് മരിച്ച പുഴ’യുടെ പ്രകാശന ചടങ്ങ്​ By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article അജ്​മാൻ: മഹാമാരിയുടെ ആരംഭ കാലത്ത് ജീവിതത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ യുവതിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ രചനകളടങ്ങിയ അക്ഷര സമാഹാരത്തിന്‍റെ മൂന്നാം പതിപ്പ് പ്രകാശനം ചെയ്തു. തോടന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി ഷമീന ശിഹാബ് എഴുതിയ കവിതകളും ഓര്‍മ്മകളുമടങ്ങിയ 'ഒറ്റക്ക് മരിച്ച പുഴ' എന്ന സമാഹാരമാണ് അജ്മാൻ ജീപാസ് ഫാമിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തത്. ഷന്‍ഫീല്‍ വടകരയ്ക്ക് കോപ്പി നല്‍കി നെസ്‌റ്റോ മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ ജമാല്‍ കെ.പി പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു. എഴുത്തുകാരിക്ക് പ്രവാസികളുടെ സ്‌നേഹോപഹാരം നെസ്‌റ്റോ മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ പി. സിദ്ധീഖ് കൈമാറി. അന്‍വര്‍ സി.കെ സ്വാഗതവും ഫാജിസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കോവിഡിന്‍റെ ആദ്യകാലത്ത് അര്‍ബുദ ബാധിതനായ ഭര്‍ത്താവ് പൊടുന്നനെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോള്‍ രണ്ട് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി പകച്ചു നില്‍ക്കാതെ ജീവിതത്തെ സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായും ക്രിയാത്മകമായും നേരിട്ട 25കാരിയുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണീ കൃതി. പേരക്ക ബുക്‌സാണ് പ്രസാധകര്‍.

News Summary -

The third edition of Shameena's akṣarasamāhāraṁ has as been released