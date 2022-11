മലയാളികൾ രക്ഷിച്ച ആ പൂച്ചയുടെ കുഞ്ഞ്​ ഇവിടെയുണ്ട്​, ശൈഖ്​ മുഹമ്മദിനൊപ്പം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: യു.എ.ഇയുടെ ഭരണ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന ചർച്ച. വേദിയിൽ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ സായിദ്​ ആൽ നഹ്​യാനും വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം, അതിന്​ നടുവിലായി ഒരു കുഞ്ഞുപൂച്ച... രാജകീയ പ്രൗഢിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെ യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​ ഇടക്കിടെ തലോടുന്നതും കാണാം. ഈ പൂച്ചക്കുഞ്ഞ്​ ഇവിടെ എത്തിയതിന്​ പിന്നിലെ മലയാളി ബന്ധമാണ്​ ഇപ്പോൾ ​സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ ചർച്ച. മൂന്ന്​ മാസം മുൻപ്​ ദുബൈ നാഇഫിൽ നിന്ന്​ മലയാളികൾ രക്ഷിച്ച ഗർഭിണി പൂച്ചയുടെ കുഞ്ഞാണ്​ യു.എ.ഇ ഭരണാധികാരികളുടെ യോഗവേദിയിലും ഇടംപിടിച്ചത്​. ദുബൈ അൽ മർമൂമിൽ നടന്ന യോഗത്തി​ലാണ്​ പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെയും കാണുന്നത്​.

കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ്​ 24നാണ്​ കോതമംഗലം സ്വദേശി നസീർ മുഹമ്മദ്​, കോഴിക്കോട് വടകര സ്വദേശിയും ഗ്രോസറി ഉടമയുമായ അബ്ദുൽ റാഷിദ്, മൊറോക്കോ സ്വദേശി അഷറഫ്, പാകിസ്താൻ സ്വദേശി ആതിഫ് മഹമ്മൂദ് എന്നിവർ ചേർന്ന്​ പൂച്ചയെ രക്ഷിച്ചത്​. കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മൂന്നാം നിലയിൽ കുടുങ്ങിയ ഗർഭിണിയായ പൂച്ചയെ താഴേക്ക്​ ചാടിച്ച്​ രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. താഴെ തുണി പിടിച്ചിരുന്നതിനാൽ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷിച്ചെടുത്തു.

ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട ശൈഖ്​ മുഹമ്മദും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തു. അന്ന്​ രാത്രി തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും പൂച്ചയെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട്​ ​നാല്​ പേർക്ക്​ 50,000 ദിർഹം വീതം (പത്ത്​ ലക്ഷം രൂപ) പാരിതോഷികവും നൽകി.

ശേഷം ഈ പൂച്ച എവിടെയാണെന്ന്​ ആർക്കും വിവരമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ പൂച്ചയെ ദുബൈ രാജകുടുംബം തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തിയെന്നാണ്​ പുതിയ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ വ്യക്​തമാകുന്നത്​. ​

The kitten rescued by the Malayalis is here with Sheikh Muhammad