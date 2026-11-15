കരുതലിന്റെ കരങ്ങളാൽ സിദ്ദീഖിനെ ചേർത്തുപിടിച്ച് കിരീടാവകാശിtext_fields
ഫുജൈറ: മഹാദുരന്തത്തിന്റെ വേദനകളിൽ വിങ്ങുന്ന സിദ്ദീഖിനെ സമാശ്വാസത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ ചേർത്തുപിടിച്ച് കിരീടാവകാശി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് അൽ ശർഖി. നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടത്തിൽ ഇരട്ടമക്കളെയും പേരക്കുട്ടിയെയും നഷ്ടമായ മലപ്പുറം വേങ്ങര സ്വദേശിയായ സിദ്ദീഖിനെ ഫുജൈറയിലെ മസ്ജിദ് പരിസരത്തെത്തിയാണ് ഫുജൈറ കിരീടാവകാശിയായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹമദ് അൽ ശർഖി ആശ്വസിപ്പിച്ചത്.
സിദ്ദീഖിനെയും ബന്ധുക്കളെയും സന്ദർശിച്ച അദ്ദേഹം, കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരുടെ വേർപാടിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയും മരണപ്പെട്ടവരുടെ മോക്ഷത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുകയും ചെയ്തു. കുടുംബത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതോടൊപ്പം, പരിക്കേറ്റവർക്ക് വേഗത്തിൽ രോഗമുക്തി ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.
ഷാർജയിൽ നിന്നും ഫുജൈറയിലെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിവരവേ ബുധനാഴ്ച രാത്രി ശൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് റോഡിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് സിദ്ദീഖിന്റെ 21 വയസ്സുള്ള ഇരട്ടമക്കളായ മുഹമ്മദ് അസ്മിൽ, മിസ്ന ജുബിൻ എന്നിവരും മറ്റൊരു മകൾ ഫർസാനയുടെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകൻ മുഹമ്മദ് ഫായിസും മരണപ്പെട്ടത്. ഈ അപകടത്തിൽ സിദ്ദീഖിന്റെ ഭാര്യയും മകളും ഉൾപ്പെടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് നാലു അംഗങ്ങൾക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അകാലവിയോഗത്താൽ ദുഃഖത്തിലാണ്ട കുടുംബത്തിന്റെയും ഒപ്പം സർക്കാരും ഭരണകൂടവും ഉണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും സഹായങ്ങളും നൽകുമെന്നും കിരീടാവകാശി ഉറപ്പുനൽകി.
വർഷങ്ങളായി ഫുജൈറയിൽ താമസിക്കുകയാണ് സിദ്ദീഖും കുടുംബവും. ഫുജൈറയിലെ ഇവ കഫ്റ്റീരിയ നടത്തുന്ന സിദ്ദീഖ്, എമിറേറ്റിലെ പ്രവാസ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഏറെ പരിചിതനും സ്വീകാര്യനുമാണ്. നാടിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ ഈ സംഭവത്തിൽ ദുഃഖിതരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നേരിൽക്കണ്ട് കിരീടാവകാശി നടത്തിയ സന്ദർശനം പ്രവാസി സമൂഹത്തിനും ഏറെ ആശ്വാസകരമായി. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഈ കരുതൽ യു.എ.ഇയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടി. കിരീടാവകാശിയുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഫുജൈറ മീഡിയ ഓഫിസാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെച്ചത്.