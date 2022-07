cancel camera_alt മിസൈമീർ പമ്പിങ്​ സ്​റ്റേഷൻ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദോഹ: ഏറ്റവും സുപ്രധാന പദ്ധതികളിലൊന്നായ മിസൈമീർ പമ്പിങ് സ്​റ്റേഷൻ നിർമാണം അവസാനഘട്ടത്തിലെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് അതോറിറ്റി അശ്ഗാൽ അറിയിച്ചു. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഭൗമോപരിതലത്തിലെ ജലത്തിന്‍റെ തോതും നിർമാണപദ്ധതികളിലെ പമ്പിങ് ചെലവും കുറക്കാൻ സാധിക്കുന്നതോടൊപ്പം പദ്ധതി ഖത്തറിലെ മലിനജലം നീക്കംചെയ്യൽ മേഖലയിൽ വഴിത്തിരിവാകുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം മൂന്നാം പാദത്തോടെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമെന്നും സുപ്രധാനമായ ഘട്ടത്തിലാണ് പദ്ധതിയെത്തിനിൽക്കുന്നതെന്നും അശ്ഗാൽ വ്യക്തമാക്കി.

920 ദശലക്ഷം റിയാൽ ചെലവ് വരുന്ന പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ 10 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഔട്ട്ഫോൾ സംവിധാനം ഉപരിതല, മഴവെള്ള ജലം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള സുസ്​ഥിര പരിഹാരമായി മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.ഉപരിതല, ഒഴുക്കുവെള്ളം നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നതിനുള്ള സ്​ഥിരം സംവിധാനമാണ് മിസൈമീർ പമ്പിങ് സ്​റ്റേഷൻ. ലോകത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ അഴിമുഖ തുരങ്കങ്ങളിലൊന്നാണിതെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ദോഹയിലെ വിവിധ മേഖലകളിലായി സ്​ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രെയ്നേജ് ശൃംഖലകളിലൂടെ മിസൈമീർ പമ്പിങ് സ്​റ്റേഷനിലെത്തുന്ന മലിനജലം അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സംസ്​കരിച്ച് കടൽതീരത്തുനിന്ന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് തുരങ്കം വഴി സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുകയാണ് പമ്പിങ് സ്​റ്റേഷന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം. കടലിനടിയിൽനിന്ന് 15 മീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ് തുരങ്കം കടന്നുപോകുന്നത്. ഇത് പദ്ധതിമൂലമുണ്ടാകുന്ന പരിസ്​ഥിതി ആഘാതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കും. മിസൈമീർ ഉപരിതല-ഭൂഗർഭ അഴുക്കുചാൽ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് മിസൈമീർ പമ്പിങ് സ്​റ്റേഷനും 10 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള തുരങ്കവും. രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി 170 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്​തൃതിയിലാണ് പദ്ധതി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നത്. 22 തുരങ്കങ്ങളിലെ മഴവെള്ള അഴുക്കുവെള്ള ശൃംഖലയുമായി മിസൈമീർ പ Show Full Article

