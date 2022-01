ആദ്യ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾ ക്ലാസിൽ മടങ്ങിയെത്തി

cancel camera_alt സ്‌കൂളുകള്‍ വീണ്ടും തുറന്നതോടെ ആദ്യദിനം എത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥികളെ വരവേല്‍ക്കുന്നു. അബൂദബി അമിറ്റി ഇന്റര്‍നാഷനല്‍ സ്‌കൂളില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലും ക്ലാസ്​ മുറി പഠനം ആരംഭിച്ചതോടെ ആദ്യ ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികൾ ക്ലാസിൽ മടങ്ങിയെത്തി. അബൂദബി, അജ്​മാൻ, ഫുജൈറ, ഉമ്മുൽഖുവൈൻ എന്നീ എമിറേറ്റുകളിലെ കുട്ടികളാണ്​ മടങ്ങിയെത്തിയത്​.

ദുബൈ, ഷാർജ, റാസൽഖൈമ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ പഠനം നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നില്ല. അതേസമയം, എല്ലാ എമിറേറ്റിലെയും ചില സ്​കൂളുകൾ ഇപ്പോഴും ഓൺലൈൻ പഠനം തുടരുന്നുണ്ട്​. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇവരും ക്ലാസ്​ മുറികളിലേക്ക്​ കുട്ടികളെ എത്തിക്കുമെന്നാണ്​ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്​. രണ്ടുഘട്ടമായാണ്​ കുട്ടികളെ ക്ലാസിൽ എത്തിക്കുന്നത്​. കിൻറർ ഗാർട്ടൻ മുതൽ ഗ്രേഡ്​ അഞ്ച്​ വരെയും ഗ്രേഡ്​ 12, 13 ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കുമാണ്​ ഇന്നലെ പഠനം തുടങ്ങിയത്​. പൊതുപരീക്ഷകളുള്ള കുട്ടികളും കാമ്പസിലെത്തി. ഗ്രേഡ്​ ആറ്​ മുതൽ 11 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്​ ജനുവരി 31 മുതൽ ക്ലാസ്​ തുടങ്ങും. 96 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെടുത്ത കോവിഡ്​ പരിശോധന ഫലവുമായാണ്​ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും സ്കൂളിലെത്തിയത്​. പരിശോധന നടത്താത്ത രക്ഷിതാക്കളും സന്ദർശകരും സ്​കൂൾ വളപ്പിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്​ നിയന്ത്രണമുണ്ട്​. അധ്യാപക-അനധ്യാപക ജീവനക്കാർക്ക്​ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത്​ പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ സമയത്തും അൽ ഹുസ്​ൻ ആപ്പിൽ ഗ്രീൻ സ്റ്റാറ്റസ്​ വേണം. ഇവർ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ പരിശോധന നടത്തേണ്ടിവരും. ചില കുട്ടികൾക്ക്​ ഓൺലൈൻ പഠനം തുടരുന്നതിനാൽ ക്ലാസുകളിൽ ഹാജർ നില കുറവായിരുന്നു. വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എത്തുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷ. വിനോദ സഞ്ചാരത്തിന്​ വിലക്കുണ്ടെങ്കിലും സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്​ തടസ്സമില്ല. സർവകലാശാലകളിലും കോളജുകളിലും മറ്റു പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ നിർദേശം ബാധകമായിരിക്കും. ശൈത്യകാല അവധിക്കുശേഷം ജനുവരി മൂന്നുമുതൽ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങുമെന്നാണ്​ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്​. എന്നാൽ, കോവിഡ്​ ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയർന്നതോടെ നാല്​ എമിറേറ്റുകൾ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലേക്ക്​ ചുരുങ്ങി. കോവിഡ്​ വ്യാപന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ തയാറെടുപ്പ്​ നടത്തുന്നതിനായിരുന്നു ക്ലാസ്​ മുറികൾ അടച്ചിട്ടത്​. വിനോദ യാത്രകൾക്ക്​ നിയന്ത്രണമുണ്ടെങ്കിലും കായിക-സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല​. ഓൺലൈൻ പഠനം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്​ അതിനുള്ള സൗകര്യവും ഉറപ്പുവരുത്തും. സ്കൂൾ അധികൃതർ കുട്ടികളെ നേരിട്ട്​ ബന്ധ​പ്പെട്ട്​ നിലവിലെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Show Full Article

News Summary -

The children of the first batch returned to class