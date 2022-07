ചരിത്ര ദൗത്യത്തിന്​ സുൽത്താൻ അൽ നിയാദി; ആറുമാസം ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിക്കും

cancel camera_alt സുൽത്താൻ അൽ നിയാദി, 2021ൽ ടെക്സാസിലെ ഹൂസ്റ്റണിൽ സ്​പേസ്​വാക്കിൽ പരിശീലനം നേടുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദുബൈ: രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ (ഐ.എസ്.എസ്) ആറുമാസം ചെലവഴിക്കുന്ന ആദ്യ അറബ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാകാനൊരുങ്ങി യു.എ.ഇ സുൽത്താൻ അൽ നിയാദി. 2023ല്‍ ആരംഭിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകാൻ യു.എ.ഇ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്​ സുൽത്താൻ അൽ നിയാദിയെ ആണ്​. ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്‌പേസ് സെന്‍ററിൽനിന്ന് 2023 സെപ്​റ്റംബറിൽ വിക്ഷേപിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന സ്‌പേസ് എക്‌സ് ക്രൂ 6 പേടകത്തിലാണ് അൽ നിയാദി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുക. 180 ദിവസം അദ്ദേഹം ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നത്​ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ അധ്യായമാകും. ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ദീർഘകാലത്തേക്ക് സഞ്ചാരികളെ അയക്കുന്ന 11ാമത്തെ രാജ്യമായും യു.എ.ഇ മാറും. യു.എ.ഇ ഉടൻ നടത്താനിരിക്കുന്ന രണ്ട്​ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഏ​റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായാണ്​ സുൽത്താൻ അൽ നിയാദിയുടെ സഞ്ചാരം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്​. യു.എ.ഇയുടെ ആദ്യ ചാന്ദ്രദൗത്യമായ 'റാശിദ്​ റോവർ' ഈ വർഷം നവംബറിൽ വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന്​ അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിന് തയാറെടുക്കുന്ന സുൽത്താൻ അൽ നിയാദിക്ക് യു.എ.ഇ പ്രസിഡന്‍റ്​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് ആൽ നഹ്​യാൻ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. യു.എ.ഇയുടെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ ശക്തമായ അടിത്തറയിലാണ് ഈ ചരിത്രദൗത്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. യു.എ.ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂമും സുൽത്താൻ അൽ നിയാദിയുടെ നേട്ടത്തിൽ അഭിമാനം പങ്കുവെച്ചു. നമ്മുടെ യുവത യു.എ.ഇയുടെ ശിരസ്സ് വാനോളം ഉയർത്തിയതായി ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

യു.എ.ഇയിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിനായി ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത സഞ്ചാരികളിൽ ഒരാളാണ് സുൽത്താൻ അൽ നിയാദി. 2019 സെപ്​റ്റംബറിലായിരുന്നു രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ യു.എ.ഇയുടെ ആദ്യ ദൗത്യം. ഇതിനായി യു.എ.ഇയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ ഹസ്സ അൽ മൻസൂരിക്കൊപ്പം സുൽത്താൻ അൽ നിയാദിയെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. യു.എ.ഇയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ആകുന്നതിന്​ നിരവധി ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ ശേഷം 4,022 പേരിൽ നിന്നാണ് ഹസ്സ അൽ മൻസൂരിയെയും സുൽത്താൻ അൽ നിയാദിയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

Sultan Al Niadi for the historical mission; Six months will be spent in space