സിദ് ശ്രീറാം ഷോ ഇന്ന് ദുബൈയിൽ; കൊക്കക്കോള അറീനയിൽ ‘സിങ് ഇന്ത്യ വിത്ത് സിദ് ശ്രീറാം’text_fields
ദുബൈ: ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീത പ്രേമികൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന സായാഹ്നം ഇന്ന്. പ്രശസ്ത ഗായകൻ സിദ് ശ്രീറാം ആദ്യമായി ദുബൈയിൽ തന്റെ സംഗീത പരിപാടിയുമായി ഞായറാഴ്ച വേദിയിലെത്തും. ഇംപ്രോപേ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘സിങ് ഇന്ത്യ വിത്ത് സിദ് ശ്രീറാം’ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്ക് കൊക്കക്കോള അറീനയിൽ നടക്കും. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം, കന്നഡ എന്നീ നാല് ഭാഷകളിലായി സിദ് ശ്രീറാം ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കും എന്നതാണ് ഈ ഷോയുടെ ആകർഷണീയത.
ശ്രീവല്ലി, സമാജവരഗമന, തള്ളി പോഗാതെ, മറുവാർത്തൈ പേസാതെ, ഇങ്കെം ഇങ്കെം ഇങ്കെം കാവാലെ, കലാവതി, പറയുവാൻ, മിന്നൽവാല തുടങ്ങി സിദ് ശ്രീറാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റുകൾ ഇന്ന് ദുബൈയിൽ മുഴങ്ങും. ദുബൈ എപ്പോഴും തന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് സിദ് പറഞ്ഞു. ദുബൈയിൽ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട്. ദുബൈയിലെ സംഗീത പ്രേമികളുടെ ആവേശം കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദുബൈക്കായി പ്രത്യേക പാട്ടുകൾ കോർത്തിണക്കിയ സെറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ് തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ ആലപിക്കാത്ത പാട്ടുകളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്. ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്നും എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ടിക്കറ്റുകൾ പ്ലാറ്റിനംലിസ്റ്റിലും കൊക്കക്കോള അറീന ബോക്സ് ഓഫീസിലും ലഭ്യമാണ്.