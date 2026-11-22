റണ്ണിങ് ട്രാക്കാവാൻ ശൈഖ് സായിദ് റോഡ്; ദുബൈ റൺ ഇന്ന്text_fields
ദുബൈ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമുള്ള ഓട്ടമാമാങ്കമായ ‘ദുബൈ റൺ 2026’ന് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ശൈഖ് സായിദ് റോഡിൽ തുടക്കമാകും. ദുബൈ കിരീടാവകാശിയും യു.എ.ഇ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ആൽ മക്തൂം 2017-ൽ തുടക്കം കുറിച്ച ദുബൈ 30x30 ഫിറ്റ്നസ് ചലഞ്ചിന്റെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് നഗരത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തുന്ന മെഗാ ഇവന്റ് അരങ്ങേറുന്നത്. രാവിലെ 6.30-ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതോടെ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ വാഹനങ്ങളില്ലാത്ത ശൈഖ് സായിദ് റോഡിലൂടെ ഒരുമിച്ച് ഓടും. രാവിലെ 8.00 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ലൈൻ അടക്കുകയും 9.00 മണിയോടെ പരിപാടി സമാപിക്കുകയും ചെയ്യും.
രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സൗജന്യ ഔദ്യോഗിക ടി-ഷർട്ട് ബുക്കിങ് പൂർണമായി തീർന്നുപോയത് പങ്കെടുക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പതിനായിരങ്ങളെ നിരാശരാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ടി-ഷർട്ട് ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ പരിമിതമായ അളവിൽ അധിക സ്റ്റോക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ ഇമെയിൽ വഴിയും മറ്റും അറിയിച്ചതോടെ സബീൽ പാർക്കിലെ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വൻ ജനപ്രവാഹമായിരുന്നു.
ഔദ്യോഗിക ടി-ഷർട്ട് നിർബന്ധമില്ലെങ്കിലും, മുൻകൂട്ടി കൈപ്പറ്റിയ ഒഫീഷ്യൽ റണ്ണിങ് ബിബ് (ചെസ്റ്റ് നമ്പർ) ധരിച്ചവർക്ക് മാത്രമാണ് ട്രാക്കിലേക്ക് പ്രവേശനം.
2019ൽ 70,000 പേരുമായി തുടക്കം കുറിച്ച ദുബൈ റണ്ണിന്റെ എട്ടാമത് എഡിഷനാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 3.07 ലക്ഷം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത് സർവകാല റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. 2024ൽ ഇത് 2.78 ലക്ഷമായിരുന്നു. ഇത്തവണയും മുൻകാല റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിക്കുന്ന ജനപങ്കാളിത്തമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
മ്യൂസിയം ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചറിന് സമീപത്തുനിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഓട്ടത്തിനായി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ, പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് റൂട്ടുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുടുംബങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും തുടക്കക്കാർക്കും അനുയോജ്യമായ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റൂട്ട് ദുബൈ മാളിനും ബുർജ് ഖലീഫക്കും സമീപമുള്ള ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ബൊളിവാർഡിലും, പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചലഞ്ച് റൂട്ട് ഡി.ഐ.എഫ്.സിയിലെ ദി ഗേറ്റ് ബിൽഡിംഗിലും സമാപിക്കും. മ്യൂസിയം ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ, എമിറേറ്റ്സ് ടവേഴ്സ്, ദുബൈ ഓപ്പറ, ബുർജ് ഖലീഫ തുടങ്ങിയ ലോകപ്രശസ്ത നിർമ്മിതികൾക്കിടയിലൂടെ ഓടാമെന്നതാണ് ദുബൈ റണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം.
‘ഡ്രസ് യുവർ റൺ’
ഇത്തവണ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കായി ‘ഡ്രസ് യുവർ റൺ’ എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക വസ്ത്രധാരണ മത്സരവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വസ്ത്രധാരണവുമായി എത്തുന്ന 10 വിജയികൾക്ക് 10,000 ദിർഹം വീതം സമ്മാനം ലഭിക്കും. ദുബൈ പൊലീസിന്റെ സൂപ്പർ കാറുകളുടെ പരേഡ്, എയർ സ്റ്റണ്ടുകൾ, സംഗീത-വിനോദ പരിപാടികൾ, സ്റ്റിൽറ്റ് വാക്കേഴ്സ് എന്നിവയും ഓട്ടത്തിന് ആവേശം പകരും.
ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
റണ്ണിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3.00 മുതൽ രാവിലെ 10.00 വരെ ശൈഖ് സായിദ് റോഡ് (ട്രേഡ് സെന്റർ ജങ്ഷൻ മുതൽ അൽ സഫാ പാലം വരെ), ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദ് ബൊളിവാർഡ്, ലോവർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ സ്ട്രീറ്റ്, അൽ സുകൂക്ക് സ്ട്രീറ്റ് എന്നിവ പൂർണമായി അടച്ചിടും. യാത്രക്കാർ അപ്പർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെന്റർ സ്ട്രീറ്റ്, സബീൽ പാലസ് റോഡ്, അൽ വാസൽ റോഡ്, അൽ ഖൈൽ റോഡ് എന്നീ സമാന്തര പാതകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആർ.ടി.എ നിർദേശിച്ചു.
യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്...
ഓട്ടക്കാരുടെ സൗകര്യാർഥം ദുബൈ മെട്രോ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി മുതൽ സർവീസ് നടത്തും. അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റണ്ണിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ സ്റ്റേഷനിലും, പത്ത് കിലോമീറ്റർ റണ്ണിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ എമിറേറ്റ്സ് ടവേഴ്സ് സ്റ്റേഷനിലുമാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത്.
മടക്കയാത്രക്കായി ദുബൈ മാൾ, വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ, എമിറേറ്റ്സ് ടവേഴ്സ്, മാക്സ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ നോൽ കാർഡിൽ കുറഞ്ഞത് 15 ദിർഹം ബാലൻസ് കരുതണമെന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർക്കായി ദുബൈ മാൾ, ദുബൈ മാൾ സബീൽ, വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 15,000-ത്തോളം പാർക്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 1.00 മുതൽ 6.00 വരെ സാലിക് ടോൾ സൗജന്യമായിരിക്കും; തുടർന്ന് രാവിലെ 6.00 മുതൽ 10.00 വരെ ആറ് ദിർഹവും മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ നാല് ദിർഹവുമായിരിക്കും നിരക്ക്.
വേദിയിൽ ബാഗുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും വലിയ ബാഗുകളോ റക്സാക്കുകളോ അനുവദിക്കില്ലെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. റൂട്ടിലുടനീളം കുടിവെള്ള സ്റ്റേഷനുകളും മെഡിക്കൽ സംഘത്തെയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.