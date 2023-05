cancel camera_alt ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​നി​ടെ മ​രി​ച്ച അ​ഗ്​​നി​ശ​മ​ന സേ​നാം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​നി​ടെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ ഉ​മ​ർ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ കെ​ത്ബി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തെ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും എ​ക്​​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. അ​ൽ അ​വീ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഉ​മ​ർ മ​രി​ച്ച​ത്. ദൗ​ത്യ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​നി​ടെ ര​ക്​​ത​സാ​ക്ഷി​യാ​യ ഉ​മ​ർ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ കെ​ത്ബി​യെ ദു​ബൈ അ​ഭി​മാ​ന​പൂ​ർ​വം അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ട്വീ​റ്റ്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി അ​നു​ശോ​ച​ന​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ളും അ​റി​യി​ച്ച​ത്. നേ​ര​ത്തെ ദു​ബൈ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശൈ​ഖ്​ മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം കു​ടും​ബ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്​ അ​നു​ശോ​ച​നം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​വീ​റി​ലെ അ​ൽ ക​ബാ​യി​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം അ​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ 29കാ​ര​നാ​യ ഉ​മ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, തീ​യ​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ മേ​ൽ​ക്കൂ​ര ത​ക​ർ​ന്നു​വീ​ഴു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന​ടി​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ണ്​ ഉ​മ​ർ മ​രി​ച്ച​ത്. 2017മു​ത​ൽ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഉ​മ​റി​ന്‍റെ ഖ​ബ​ട​ക്കം ശ​നി​യാ​ഴ്ച അ​ൽ ഖി​സൈ​സി​ലെ ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു. Show Full Article

