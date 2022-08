cancel camera_alt ദുബൈ പൊലീസിലെ വനിത അംഗം By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: 1960ലാണ്​ എമിറേറ്റിലെ പൊലീസ്​ സേനയിൽ ആദ്യമായി ഒരു വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥയായത്​. ആറ്​ പതിറ്റാണ്ട്​ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ന്​ എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും സ്​ത്രീസാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന്​ മാത്രമല്ല, പലതും നയിക്കുന്നത്​ സ്ത്രീകളാണ്​. ഞായറാഴ്ച ഇമാറാത്തി വനിതദിനം ആചരിക്കുന്നതിന്​ മുന്നോടിയായി പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിലാണ്​ ഇക്കാര്യം അധികൃതർ പങ്കുവെച്ചത്​.അന്ന്​ ഒരേയൊരു സ്ത്രീ; ഇന്ന്​ എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും സാന്നിധ്യം

1967ലാണ്​ പൊലീസിലെ ആദ്യ വനിതബാച്ച്​ സേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്​. ഇവർ ജുമൈറയിലെ പൊലീസ്​ ട്രെയിനിങ്​ സ്കൂളിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയാണ്​ പൊലീസിൽ ചേരുന്നത്​. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്​മെന്‍റുകളിലും വനിതാ സാന്നിധ്യമുണ്ട്​. മാത്രമല്ല, നിലവിൽ സ്ത്രീകളുടെ സമ്പൂർണപങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ജോലിസ്ഥലത്ത് അവരുടെ സന്തോഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സേനയിൽ ദുബൈ പൊലീസ്​ വിമൻസ്​ കൗൺസിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്​. 2017ൽ ആരംഭിച്ച ഈ സംവിധാനം വഴി ജോലിസ്ഥലത്തെ സ്ത്രീകളുടെ സന്തോഷസൂചിക 2018ൽ 88.2 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 2021ൽ 98 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. സ്ത്രീശാക്​തീകരണ സംഭാവനകളുടെ പേരിൽ കൗൺസിലിന്​ നിരവധി അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്​. 7500ലധികം വനിത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ജീവനക്കാർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി പരിപാടികളും കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നുണ്ട്​. വനിതജീവനക്കാർക്ക്​ വകുപ്പ്​ സ്‌കോളർഷിപ് നൽകിവരുന്നുമുണ്ട്​. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ സ്​കോളർഷിപ്​ ലഭിച്ച വനിത ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 69 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്​. ഇതിലൂടെ ക്രിമിനൽ സയൻസസ്, ബയോളജിക്കൽ സയൻസ്, കമ്യൂണിക്കേഷൻ, ലോ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ്, ആർട്ടിഫിഷൽ ഇന്‍റലിജൻസ് സിസ്റ്റം എന്നിവയുൾപ്പെടെ 73 സുപ്രധാന മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

She was the only woman that day; Present in all departments today