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ആറ് മാസത്തിലധികമായി പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ ഉടൻ വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന് ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റിtext_fields
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News Summary - Sharjah to Auction Seized Vehicles After November 26
ഷാർജ: വിവിധ നിയമലംഘനങ്ങളുടെ പേരിൽ പിടിച്ചെടുത്ത് ആറ് മാസത്തിലധികമായി അധികൃതരുടെ പക്കലുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉടമകൾ ഉടൻ വീണ്ടെടുക്കണമെന്ന് ഷാർജ സിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു. കാറുകൾക്ക് പുറമെ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ, മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ, സൈക്കിളുകൾ എന്നിവയുടെ ഉടമകൾക്കും അറിയിപ്പ് ബാധകമാണ്. വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അവ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി ഉടമകൾ ഉടൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ 5-ലുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഡിപാർട്ട്മെന്റിനെ സമീപിക്കണമെന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിർദേശിച്ചു.
നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വാഹനങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഉടമകൾ തയാറായില്ലെങ്കിൽ, നവംബർ 26ന് ശേഷം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇവ പൊതുലേലത്തിലൂടെ വിൽപന നടത്തുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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