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    ഷാർജ ഭരണാധികാരിയെ ആദരിച്ച് ഒമാന്‍റെ കലാപ്രകടനം

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    ഷാർജ ഭരണാധികാരിയെ ആദരിച്ച് ഒമാന്‍റെ കലാപ്രകടനം
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    ഷാർജ: ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയെ ആദരിച്ച്​ ഒമാന്‍റെ പരമ്പരാഗത കലാരൂപമായ 'റസ്ഫ' അരങ്ങേറി. പുസ്തകമേളയിൽ അതിഥി രാജ്യമായെത്തിയ ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിന്‍റെ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് ‘ബിൻ ദാവൂദ് ഫോർ ഫോക്ക് ആർട്സ്’എന്ന ഒമാനി പൈതൃക കലാസംഘം ഈ ആദരവ് സമർപ്പിച്ചത്.

    ഒമാനി കവി നാസർ അൽ-ബാദി രചിച്ച കാവ്യശകലങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയായിരുന്നു കലാസംഘത്തിന്‍റെ താളാത്മക പ്രകടനം. ‘ശൈഖ് സുൽത്താന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ... ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതത്തോടെയുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങൾ’ എന്ന് അർഥമുള്ള വരികളിലൂടെ ഷാർജ ഭരണാധികാരിയോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹവും ആദരവും പ്രകടിപ്പിച്ചു.

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    News Summary - Sharjah Ruler Honored with Traditional Omani Al-Azy/Al-Rasfa Performance
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