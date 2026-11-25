എസ്.എസ്.എസ്.ഡി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 20,000 ദിർഹം വീതം അനുവദിച്ച് ഷാർജ ഭരണാധികാരിtext_fields
ഷാർജ: ഷാർജ സോഷ്യൽ സർവീസസ് ഡിപാർട്മെന്റിന്റെ (എസ്.എസ്.എസ്.ഡി) എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും 20,000 ദിർഹം വീതം വിതരണം ചെയ്യാൻ യു.എ.ഇ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി ഉത്തരവിട്ടു. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഈ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്.ആകെ 25 കോടി ദിർഹം ചെലവ് വരുന്നതാണ് ഈ പ്രത്യേക സഹായ പദ്ധതി. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കാലതാമസമൊന്നുമില്ലാതെ തുക ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി, ഈ തുക വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇതിനുപുറമെ, ഷാർജ സർക്കാരിന് പുറത്തുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് വിരമിച്ച 784 സ്വദേശി പൗരന്മാർക്ക് സപ്ലിമെന്ററി അലവൻസുകൾ നൽകാനും ഷാർജ ഭരണാധികാരി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ആകെ പ്രതിമാസ വരുമാനം 20,000 ദിർഹമായി ഉയർത്തുന്നതിനാണ് ഈ അധിക ധനസഹായം. നേരത്തെ, സമാനമായ രീതിയിൽ സപ്ലിമെന്ററി അലവൻസുകൾ ലഭിക്കാൻ അർഹത നേടിയ 5,000ലധികം വ്യക്തികളുടെ പട്ടികയിലേക്കാണ് പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ 784 പേർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നത്.