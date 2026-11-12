ഷാർജ പുസ്തകോത്സവം; പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു

ഷാർജ പുസ്തകോത്സവം; പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
ഡോ. ഷിജുഖാന്റെ ‘സ്നേഹം പൂത്ത കാലം’ സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം പ്രകാശനം ചെയ്തു
ഷാർജ: എഴുത്തുകാരനും ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും കേരള സർവകലാശാല മുൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗവുമായ ഡോ. ഷിജുഖാന്റെ ‘സ്നേഹം പൂത്ത കാലം’ എന്ന കൃതിയുടെ മൂന്നാം പതിപ്പ് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പുറത്തിറങ്ങി. ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പവലിയനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എഴുത്തുകാരൻ സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു.
ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ കൂടി രേഖപ്പെടുത്തലാണ് ഷിജൂഖാന്റെ കൃതിയെന്നും ഇത് ഓർമകളുടെ വിളവെടുപ്പും വീണ്ടെടുപ്പുമാണെന്നും സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഓർമകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. അൽഷിമേഴ്സിനപ്പുറം മനഃപൂർവം മറന്നുകളയുന്നത് തന്നെയാണ് വലിയ രോഗം. എല്ലാവരുടെയും ഓർമകളാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ ടി.കെ. അബ്ദുൽ ഹമീദ് ആദ്യപ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി. അമീർ കല്ലുംപുറം പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി. വിവിന ശങ്കർ, സിജിൻ രാജ്, ബി.കെ. മനു, ശിവപ്രസാദ്, പ്രമോദ് മടിക്കെ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റ് ടി. ഡി. രാമകൃഷ്ണനാണ് പുസ്തകത്തിന് അവതാരിക എഴുതിയത്. എഴുത്തുകാരനും ചിത്രകാരനുമായ രാജേഷ് ചിറപ്പാടിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പുസ്തകത്തിന്റെ ആകർഷണീയത വർധിപ്പിച്ചു. പാപ്പാത്തി പബ്ലിഷേഴ്സാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
പെണ്ണടയാളങ്ങൾ
ഷാർജ: കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ എം.കെ. സൗദാ ബീവി എഴുതിയ ‘പെണ്ണടയാളങ്ങൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പ്രകാശനം ഷാർജ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ മുൻമന്ത്രിയും ഭരണ പരിഷ്കാര കമീഷൻ ചെയർമാനുമായ ഡോ. എം.കെ. മുനീർ നിർവഹിച്ചു. ശരീഫ് സാഗർ ഏറ്റുവാങ്ങി.
മീനൂട്ടിയും പൊന്നിയും
ഷാർജ: കിരൺ ബിസുവിന്റെ ‘മീനൂട്ടിയും പൊന്നിയും’ എന്ന ബാലസാഹിത്യകൃതി ഷാർജ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാർജ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. വൈ.എ. റഹിം പ്രകാശനം ചെയ്തു. മീഡിയവൺ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയൽ മേധാവി എം.സി.എ നാസർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി.
ഹരിതം ബുക്സ് ചെയർമാൻ പ്രതാപൻ തായാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ എഴുത്തുകാരായ ഗീതമോഹൻ, കെ.എം. അബ്ബാസ്, ജാസ്മിൻ അമ്പലത്തിലകത്ത്, ഖാൻ പാറയിൽ, കല്ലറ ഹാഷിം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അജിത് വള്ളോലി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
‘ഉഷ്ണമണമുള്ള ഗ്രീഷ്മ മേഘങ്ങൾ’
ഷാർജ: സജീവ് വിദ്യാനന്ദൻ രചിച്ച ‘ഉഷ്ണമണമുള്ള ഗ്രീഷ്മമേഘങ്ങൾ’ എന്ന കവിത സമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു. റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നിരൂപകൻ പി.കെ. അനിൽകുമാർ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. കവി സോമൻ കടലുർ പുസ്തകം സ്വീകരിച്ചു. ഹരിതം ബുക്സ് ആണ് പ്രസാധകർ. പി.ആർ. പ്രകാശ്, പ്രതാപൻ തായാട്ട്, ഗീത മോഹൻകുമാർ, എം.എ. ഷഹനാസ്, റഹ്മാൻ കാസിം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ സ്മരണിക
- ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ജീവിതം പുതുതലമുറക്ക് മാതൃക -ടി.എൻ. പ്രതാപൻ
ഷാർജ: പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന പ്രൊഫ. കെ. ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ സ്മരണാർഥം ഗൾഫ് സത്യധാര പുറത്തിറക്കിയ പ്രത്യേക പതിപ്പിന്റെ പ്രകാശനം ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ടി.എൻ. പ്രതാപൻ ഖറിയാത്ത് അൽ ഷംസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അഷ്റഫ് ഷാ മന്തൂരിന് കോപ്പി നൽകി നിർവഹിച്ചു.
ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും പുതുതലമുറക്ക് വലിയ പാഠവും മാതൃകയുമാണെന്ന് ടി.എൻ. പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു. മതവിജ്ഞാന രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. പാണ്ഡിത്യവും വിനയവും നേതൃപാടവവും ഒത്തുചേർന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം സമൂഹത്തിന് എന്നും പ്രചോദനമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
‘വാക്കുകളുടെ പെയ്ത്ത്’
ഷാർജ: എഴുത്തുകാരിയും അധ്യാപികയുമായ കൊല്ലം ചവറ പന്മന പുത്തൻചന്ത ലിബിന ഹാഷിമിന്റെ അമ്പതോളം കവിതകളടങ്ങിയ ‘വാക്കുകളുടെ പെയ്ത്ത്’ എന്ന കവിത സമാഹാരം റൈറ്റേഴ്സ് ഫോറത്തിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. വൈ.എ. റഹീം സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ അഷറഫ് താമരശ്ശേരിക്ക് നൽകിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്. പി.കെ. അനിൽകുമാർ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി. ചിരന്തന പബ്ലിക്കേഷൻ പ്രതിനിധി പുന്നക്കൽ മുഹമ്മദലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നിസാർ വെളിയിൽ, ഗീതാ മോഹൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ലിബിന ഹാഷിം മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി.
‘അവളിടങ്ങൾ’
ഷാർജ: എഴുത്തുകാരിയും ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറുമായ സ്മിത പ്രമോദിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം ‘അവളിടങ്ങൾ’ ഷാർജപുസ്തകമേളയിൽ മലയാളത്തിന്റെ പ്രശസ്ത കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഗീത മോഹൻകുമാർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. പി.കെ. അനിൽകുമാർ പുസ്തക പരിചയം നടത്തി. ഹാറൂൻ കക്കാട്, രമേഷ് പെരുമ്പിലാവ്, പ്രതാപൻ തായാട്ട്, കെ രഘുനന്ദനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഹരിതം ബുക്സാണ് പ്രസാധകർ.
‘എ ഫെയർ c/o ഷാർജ”
ഷാർജ: ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയുടെ ചരിത്രവും വളർച്ചയും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശ്രീജിഷ് ശാരദ ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമായ ‘എ ഫെയർ c/o ഷാർജ’ വക്കം ഷക്കീർ, ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഇ.പി. ജോൺസണ് പുസ്തകം കൈമാറി പ്രകാശനം ചെയ്തു. മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ നിസാർ സൈദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി.വി. മോഹൻകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ദീപാ ഗണേഷ്, ഗീതാ മോഹൻ, പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദലി, എം.സി.എ. നാസർ, അഹമ്മദ് ഷെരീഫ്, അമ്മാർ കിഴുപറമ്പ്, ആമിന നിസ്സാർ, കെ.വി.എം. ദാവൂദ്, രാകേഷ് രാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.