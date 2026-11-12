ഷാർജ പുസ്തകോത്സവം; യുവത അക്ഷരസംഗമവും പുതിയ പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങളും നടന്നു

ഷാർജ പുസ്തകോത്സവം; യുവത അക്ഷരസംഗമവും പുതിയ പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങളും നടന്നുtext_fields
ഷാർജ: പ്രവാസജീവിതത്തിലെ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം കുടുംബ-സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വ്യക്തിമൂല്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ചർച്ചചെയ്ത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘യു.എ.ഇ. മലയാളി അക്ഷരസംഗമം–2026’. കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവത ബുസക്സ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സാഹിത്യപ്രേമികളും എഴുത്തുകാരും അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു.
ഷാർജ എക്സ്പോ സെന്ററിലെ പ്രധാന വേദിയായ ബോൾറൂമിൽ നടന്ന ബഹുജന സംഗമം എം. അഹമ്മദ് കുട്ടി മദനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മാതൃഭാഷയോടും സാഹിത്യത്തോടും വായനാസംസ്കാരത്തോടുമുള്ള പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഷാര്ജാ ബുക്ക് ഫെയറിന് നിര്ണായക പങ്കുണ്ടെന്നും അതിന് ഷാര്ജാ ഭരണാധികാരിയുടെ ദീര്ഘ വീക്ഷണവും സാഹിത്യ ത്തോടുള്ള അഭിനിവേശവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡോ. സുലൈമാൻ മേൽപ്പത്തൂർ നടത്തിയ മുഖ്യപ്രഭാഷണം സംഗമത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായി.
ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി എക്സിക്യുട്ടിവ് മോഹൻ മോഹൻ കുമാർ, ആയിഷ അബ്ദുൽ ബാസിത്ത്, ഡോ. എ.കെ. അബ്ദുൽ ഹമീദ് മദനി, മുജീബ് റഹ്മാൻ പാലക്കൽ, യുവത ഡയറക്ടർ ഹാറൂൻ കക്കാട്, നൗഫൽ കെ.എം. മരുത, തൻസീൽ ഷരീഫ്, ജാസ്മിൻ ഷറഫുദ്ധീൻ, പി.ടി. റിയാസുദ്ദീൻ, നദീർ കടവത്തൂർ, സഫാന ഫൈസൽ, പി.എ. സമദ്, അനീസ് ഏറിയാട് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
ഈ വർഷത്തെ പുസ്തകമേളയുടെ പ്രമേയമായ ‘കഥകളാൽ നിർമിതം’ എന്ന ആശയത്തെ ആസ്പദമാക്കി വിവിധ എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച പ്രത്യേക പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി. കഥകളിലൂടെയും വായനയിലൂടെയും ജീവിതത്തെയും മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സന്ദേശം പകർന്ന അവതരണം കുട്ടികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും സർഗാത്മക കഴിവുകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കി.
യുവത ഇറക്കിയ ശബാബ്: ഷാർജ ബുക്ക് ഫെയർ സ്പെഷൽ പതിപ്പ് ബുക്ക് അതോറിറ്റി എക്സിക്യുട്ടിവ് മോഹൻ മോഹൻ കുമാർ ഉസ്മാൻ കക്കാടിന് നല്കി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു, തുടർന്ന് കെ.എം. മൗലവിയുടെ അല് മുര്ഷിദ്, എ. അബ്ദു സലാം സുല്ലമിയുടെ അമ്മ ജുസ്അ, ഡോ. എൻ. പി.എ. നാസറിന്റെ സർഗാത്മക ബാല്യം: കരുതലാകുന്ന പാരന്റിങ്, നദീർ കടവത്തൂരിന്റെ കാവൽ: അകം നില്ക്കുന്ന പ്രാർഥനകൾ, എം. അഹമ്മദ് കുട്ടി മദനിയുടെ പുണ്യം നിറഞ്ഞ ഉംറ എന്നീ പുസ്തകങ്ങളും പ്രകാശിതമായി.