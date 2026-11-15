ഷാർജ പുസ്തകോത്സവം; വിവിധ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു

ഷാർജ പുസ്തകോത്സവം; വിവിധ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
‘കിതാബിലെ കിസ്സകൾ’
ഷാർജ: 1980-89 കാലഘട്ടത്തിൽ പയങ്ങാടി വാദിഹുദ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ പൂർവ വിദ്യാർഥികൾ ചേർന്ന് രചിച്ച ‘കിതാബിലെ കിസ്സകൾ’ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര ബുക്ക് ഫെയറിൽ ബഷീർ തിക്കോടി പ്രകാശനം ചെയ്തു. വാദിഹുദ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ശരീഫ് പൊവ്വൽ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളായ ഡോ. ഉമർ ഫാറൂഖ്, എസ്.എൽ.പി. സിദ്ദിക്ക് മാടായി, പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദലി, ടി.പി. അബ്ബാസ് ഹാജി, എഡിറ്റർമാരായ റാഷിദ് ഹമീദ്, കെ.പി. ഷിറാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഷബ്ന ഹാഫിസ് സ്വാഗതവും എസ്.വി.പി. നൗഫൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മുസ്തഫ മുഹമ്മദ്, ഷഫീക്ക്, കെ. മുനീർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു. കൈരളി ബുക്സ് ആണ് പ്രസാധകർ.
പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ചരിത്രവും, അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മർഹൂം വി.കെ. മൊയ്തു ഹാജി, വി.കെ. ഹംസ അബ്ബാസ് എന്നിവരുടെ ജീവചരിത്രം പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ചരിത്രവും പഠന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണവും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഈ പുസ്തകത്തിൽ 37 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അന്നത്തെ അധ്യാപകരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും അനുഭവങ്ങളും വിദ്യാർഥികളുടെ ഓർമക്കുറിപ്പുകളും ഒക്കെ മനോഹരമായി പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്.
‘വി.എസ് അണയാ കനൽ’
ഷാർജ: ടി.കെ.എ. അസീസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ‘വി.എസ് അണയാ കനൽ’ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും ഫാത്തിമ ഹെൽത്ത് കെയർ ചെയർമാനുമായ കെ.പി. ഹുസൈൻ കൈരളി ബ്യൂറോ ചീഫ് ജമാലിന് പുസ്തകം കൈമാറി പ്രകാശനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ ചിരന്തന പബ്ലിക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദലി അന്യക്ഷത വഹിച്ചു. മീഡിയവൺ സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ എം.സി.എ നാസർ, റാഫി ഫ്ലോറ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
‘വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം: നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഋതുസംക്രമം’
ഷാർജ: ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവ വേദിയിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി കൾച്ചറൽ ഫോറം (എം.ജി.സി.എഫ്) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ‘വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം: നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഋതുസംക്രമം’ എന്ന ലേഖനസമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം.ജി. പുഷ്പകരൻ, ഡോ. കെ. സുധാകരന് പുസ്തകം കൈമാറി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. എഡിറ്റർ പി.ആർ. പ്രകാശ് പുസ്തകപരിചയം നടത്തി. ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഷാർജ പ്രസിഡന്റ് കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് നെന്മാറ, പ്രതാപൻ തയാട്ട്, മൻസൂർ പള്ളൂർ, പ്രഭാകരൻ പന്ത്രോളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
ഹരി പത്തനാപുരം എഴുതിയ ‘വിശ്വാസം അതല്ല എല്ലാം’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം ഷാർജ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ വ്യവസായി സോഹൻ റോയി ലുലു ഗ്രൂപ്പ് മീഡിയ സെക്രട്ടറി ബിജു കൊട്ടാരത്തിലിന് നൽകി നിർവഹിക്കുന്നു. പഴകുളം മധു എം.എൽ.എ, ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി വൈ.എ. റഹീം, പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദലി എന്നിവർ സമീപം.
‘കനൽ നീർത്തിയ നിനവുകൾ’
ഷാർജ: പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി ഷീലാ പോൾ രചിച്ച ‘കനൽ നീർത്തിയ നിനവുകൾ’ എന്ന ഓർമക്കുറിപ്പുകളുടെ പ്രകാശനം തൃശൂർ മുൻ എം.എൽ.എയും എം.പി യുമായിരുന്ന ടി.എൻ. പ്രതാപൻ നിർവഹിച്ചു. മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ.എം. അബ്ബാസ് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. സലീം അയ്യനേത്ത്, പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദലി, സി.പി. അനിൽ, ഫെബിൻ ജോൺ, അക്കാഫ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പോൾ ടി. ജോസഫ്, സെക്രട്ടറി ഷൈൻ ചന്ദ്രസേനൻ, ഗ്രന്ഥകാരി ഷീലാ പോൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
‘ഈ വഴി പോയവർ’
ഷാർജ: പുന്നക്കൻ മുഹമ്മദലി എഡിറ്റ് ചെയ്ത ‘ഈ വഴി പോയവർ’ ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ എഴുത്തുകാരിയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകയുമായ ഷീല പോളിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു. പഴകുളം മധു എം.എൽ.എ, സോഹൻ റോയ്, ലുലു ഗ്രൂപ്പ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കൊട്ടാരത്തിൽ ബിജു, ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സിക്രട്ടറി അഡ്വ. വൈ.എ റഹീം, അക്കാഫ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പോൾ ടി. ജോസഫ്, എഫ്.എൻ.സി ചെയർമാൻ ഡോ. കെ.പി. ഹുസൈൻ, ബൽക്കീസ് മുഹമ്മദലി, ഡോ. ഉമ്മർ ഫാറൂക്ക്, എസ്.എൽ.പി. സിദ്ദീഖ്, ടി.പി. അബ്ബാസ് ഹാജി, കെ.ടി.പി. ഇബ്രാഹിം, ഹരി പത്തനാപുരം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.