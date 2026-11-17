ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേള; 11.5 ലക്ഷത്തിലധികം സന്ദർശകർtext_fields
ഷാർജ: 12 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന 45-ാമത് ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് 11.5 ലക്ഷത്തിലധികം സന്ദർശകർ. ‘കഥകളാൽ നിർമിതം’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ എക്സ്പോ സെന്ററിൽ നടന്ന മേളയിൽ 208 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായാണ് 11.5 ലക്ഷത്തിലധികം സന്ദർശകർ പങ്കെടുത്തത്. സന്ദർശകരുടെ സംതൃപ്തി നിരക്ക് 99.16 ശതമാനത്തിലെത്തിയത് മേളയുടെ വൻ വിജയത്തിന് തെളിവായി.
ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നവംബർ നാലുമുതൽ 15 വരെ നടന്ന മേളയിൽ 126 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 3,626 പ്രസാധകരും പ്രദർശകരും 17 ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങളുമായി അണിനിരന്നു. മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പുസ്തക വിൽപനയിൽ 16 ശതമാനം വർധനവുണ്ടായി. 25 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 106 എഴുത്തുകാരും കലാകാരന്മാരും പങ്കെടുത്ത 1,500-ഓളം സാംസ്കാരിക-കലാ പരിപാടികളും മേളക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി.
കൂടുതൽ സന്ദർശകർ യു.എ.ഇ പൗരന്മാരും ഇന്ത്യക്കാരും; 99.16 ശതമാനം സംതൃപ്തി
208 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സന്ദർശകർ പുസ്തകമേളയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ യു.എ.ഇ, ഇന്ത്യ, സിറിയ, ഈജിപ്ത്, ജോർദാൻ, പാക്കിസ്ഥാൻ, സുഡാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള സന്ദർശകരാണ് കൂടുതൽ. എല്ലാ തലമുറകളിലുമുള്ളവരും മേളയിലേക്കെത്തി. പുതുതലമുറയിൽ വായനാശീലം വളർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 85,000 സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളാണ് മേള സന്ദർശിച്ചത്. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളെ ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ, സന്ദർശകരിൽ 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ 25.6 ശതമാനവും 25–34 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർ 22.9 ശതമാനവുമാണ്. 35–44 പ്രായപരിധിയിലുള്ള സന്ദർശകരുടെ എണ്ണവും 22.9 ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തി. 18–24 പ്രായപരിധിയിലുള്ള സന്ദർശകർ 14.9 ശതമാനവും, 45–60 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവർ 11.9 ശതമാനവുമാണ്. മേളയിലെത്തിയവരിൽ 1.7 ശതമാനം 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണ്. രേഖപ്പെടുത്തിയ സന്ദർശകരിൽ 55 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും 45 ശതമാനം സ്ത്രീകളുമാണ്.
പുസ്തക മേളയെക്കുറിച്ച് സന്ദർശകരുടെ സംതൃപ്തി നിരക്ക് 99.16 ശതമാനത്തിലെത്തി. സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് മേളയെറിച്ചുള്ള അങ്ങേയറ്റം അനുകൂലമായ വിലയിരുത്തലാണിത്. മേളയിൽ എത്തുന്നവർക്കായി പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ ജലഗതാഗത സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അൽ ഖസ്ബ, ഷാർജ അക്വേറിയം സ്റ്റേഷനുകൾ വഴി 13,824 യാത്രക്കാർ എക്സ്പോ സെന്റർ ഷാർജയിലെത്തി. 650-ലധികം സഹകാരികളും വളണ്ടിയർമാരും സംഘാടനത്തിലും നടത്തിപ്പിലും സജീവമായിരുന്നു.
പകർപ്പവകാശം: 7,966 ചർച്ചകൾ
തുടർച്ചയായ ആറാം വർഷവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പകർപ്പവകാശ വിപണിയെന്ന സ്ഥാനം ഷാർജ നിലനിർത്തി. 16-ാമത് ഷാർജ രാജ്യാന്തര പ്രസാധക സമ്മേളനത്തിൽ 1,888 പ്രസാധകർ പങ്കെടുക്കുകയും 7,966 പകർപ്പവകാശ-വിവർത്തന കരാർ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയും ചെയ്തു. മുൻവർഷത്തേക്കാൾ 140 ശതമാനത്തിലധികം വർധനവാണിത്. പ്രസാധക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ സംതൃപ്തി 98.44 ശതമാനത്തിലെത്തി.
ഷാർജയിലെ പൊതുവായനശാലകളിലേക്ക് മേളയിൽനിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി യു.എ.ഇ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി 45 ലക്ഷം ദിർഹം അനുവദിച്ചു. മേളയുടെ വിജയം കേവലം കണക്കുകൾക്കപ്പുറം വായനക്കാരും എഴുത്തുകാരും പ്രസാധകരും തമ്മിലുള്ള സർഗാത്മകമായ കൂടിച്ചേരലാണെന്ന് ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി സി.ഇ.ഒ അഹമ്മദ് ബിൻ റക്കാദ് അൽ അമേരി പറഞ്ഞു.
ഇത്തവണത്തെ അതിഥി രാജ്യമായ ഒമാൻ 41 എഴുത്തുകാരും കവികളും ഉൾപ്പെടെ 50 അതിഥികളുമായാണ് മേളയിലെത്തിയത്. 16 സാംസ്കാരിക സെഷനുകൾ, കുട്ടികളുടെ ശിൽപശാലകൾ, പരമ്പരാഗത കലാപരിപാടികൾ, ഒമാനി ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഒമാന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം സന്ദർശകർക്ക് അടുത്തറിയാനായി.
അറബിക് സാഹിത്യ-നിരൂപണ മേഖലകളിലെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് മൊറോക്കൻ പണ്ഡിതൻ ഡോ. സഈദ് യക്തീനെ ഈ വർഷത്തെ സാംസ്കാരിക വ്യക്തിത്വമായി ആദരിച്ചു. വായനയുടെയും പ്രസാധന രംഗത്തിന്റെയും വളർച്ചക്ക് പുതിയ ഊർജം നൽകിയാണ് 45-ാമത് ഷാർജ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേളക്ക് തിരശ്ശീല വീണത്.