ശൈഖ്​ റാശിദ്​ ബിൻ സഈദ്​ കോറിഡോർ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നു; യാത്രാസമയം 20 മിനിറ്റിൽനിന്ന്​ ഏഴുമിനിറ്റായി കുറയും

cancel camera_alt നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന ശൈഖ്​ റാശിദ്​ ബിൻ സഈദ്​ കോറിഡോർ പദ്ധതി By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദുബൈ: ശൈഖ്​ റാശിദ്​ ബിൻ സഈദ്​ കോറിഡോർ പദ്ധതി 75ശതമാനം പൂർത്തിയായതായി റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി(ആർ.ടി.എ) അറിയിച്ചു. പ്രദേശത്തെ ​ഗതാഗത രംഗത്ത്​ വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന്​ വഴിയൊരുക്കുന്ന പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ദുബൈ റാസൽഖോർ റോഡിലെ യാത്രാസമയം 20 മിനിറ്റിൽനിന്ന് ഏഴായി കുറയുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി. റോഡിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം 10,000മായി വർധിക്കുകയും ചെയ്യും. ദുബൈ-അൽഐൻ റോഡിന്‍റെ ഇന്‍റർസെക്ഷൻ മുതൽ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡ് വരെ റാസൽഖോർ റോഡിലൂടെ എട്ടു കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്​. രണ്ടു കി.മീറ്റർ നീളത്തിൽ പാലങ്ങളുടെ നിർമാണം, റാസൽഖോർ റോഡ് ഓരോ ദിശയിലും മൂന്നുമുതൽ നാലുവരെ വരിയായി വീതികൂട്ടുക, ഇരുവശങ്ങളിലും രണ്ടുവരി സർവിസ് റോഡുകൾ നിർമിക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയിൽ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ. സുരക്ഷിതമായ ഗതാഗതവും തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്രയും നിലവിലുള്ള ഓവർലാപ്പിങ്​ ട്രാഫിക് സ്പോട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനുമാണ്​ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​.

പദ്ധതി 6,50,000 വരുന്ന താമസക്കാർ​ ഉൾപ്പെടുന്ന ലഗൂൺസ്, ദുബൈ ക്രീക്ക്, മൈദാൻ ഹൊറൈസൺ, റാസൽ ഖോർ, അൽ വാസൽ, നാദ് അൽ ഹമർ കോംപ്ലക്സ് മേഖലയിലുള്ളവർക്ക്​ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന്​ ആർ.ടി.എ ഡയറക്ടർ ജനറലും എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ മതാർ അൽ തായർ പ്രസ്താവിച്ചു. റാസൽഖോർ റോഡിൽനിന്ന് നാദ അൽ ഹമറിലേക്കുള്ള വലതുവശത്തേക്ക്​ തിരിയുന്നത്​ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി 368 മീറ്റർ നീളമുള്ള രണ്ടുവരി തുരങ്കത്തിന്‍റെ നിർമാണവും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്​. ആർ.ടി.എ നടപ്പാക്കുന്ന വലിയ പദ്ധതികളിലൊന്നാണ്​ ശൈഖ്​ റാശിദ്​ ബിൻ സഈദ്​ കോറിഡോർ പദ്ധതി. ബർദുബൈ അൽ ജദ്ദാഫിനെ ദുബൈ ക്രീക്ക് പ്രോജക്ടിനും ദുബൈ ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിക്കും ഇടയിലെ തെരുവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ദുബൈ ക്രീക്കിന് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു പാലം നിർമാണവും ഭാവിയിൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന്​ മതാർ അൽ തായർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. Show Full Article

Shaikh Rashid Bin Saeed Corridor project nears completion; The journey time will be reduced from 20 minutes to seven minutes