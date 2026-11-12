റാസൽഖൈമയിലെ ഏഴ് ബീച്ചുകൾ വീണ്ടും തുറന്നു

റാസൽഖൈമയിലെ ഏഴ് ബീച്ചുകൾ വീണ്ടും തുറന്നുtext_fields
റാസൽഖൈമ: എണ്ണച്ചോർച്ചയെത്തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന റാസൽ ഖൈമയിലെ ഏഴ് ബീച്ചുകൾ വീണ്ടും തുറന്നുകൊടുത്തു. പൊതുബീച്ചുകളും പ്രധാന റിസോർട്ടുകളിലെ ബീച്ചുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് തുറന്നതെന്ന് ബുധനാഴ്ച എമിറേറ്റിലെ പബ്ലിക് സർവീസസ് ഡിപാർട്മെന്റ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു.
ഫ്ലെമിംഗോ ബീച്ച്, ദഹാൻ ബീച്ച്, അൽ മൈരീദ് ബീച്ച്, അൽ റാംസ് കോർണിഷ് എന്നീ പൊതു ബീച്ചുകളും അനാന്തര മിന അൽ അറബ് റിസോർട്ട്, ഇന്റർകോണ്ടിനെന്റൽ മിന അൽ അറബ് റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ, ദി കോവ് റൊട്ടാന റിസോർട്ട് എന്നിവയുടെ ബീച്ചുകളുമാണ് വീണ്ടും പ്രവർത്തനസജ്ജമായത്. ബാക്കിയുള്ള ബീച്ചുകൾ എപ്പോൾ തുറക്കുമെന്ന വിവരം ഔദ്യോഗിക ചാനലുകൾ വഴി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 23ന് ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ തീരത്തിന് സമീപം ഉണ്ടായ എണ്ണച്ചോർച്ചയെത്തുടർന്നാണ് മുൻകരുതൽ നടപടിയായി ഒക്ടോബർ 24 മുതൽ റാസൽ ഖൈമയിലെ മുഴുവൻ ബീച്ചുകളും അടച്ചിട്ടത്. ഉമ്മുൽ ഖുവൈൻ, ഷാർജ തുടങ്ങിയ അയൽ എമിറേറ്റുകളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ബീച്ചുകൾ താൽക്കാലികമായി അടക്കുകയും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കടൽ തീരങ്ങളുടെയും സമുദ്രജീവികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വിപുലമായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നു വരുന്നത്. പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി അധികൃതർ നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും വ്യാജ വാർത്തകൾ വിശ്വസിക്കാതെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ മാത്രം പിന്തുടരണമെന്നും പബ്ലിക് സർവീസസ് ഡിപാർട്മെന്റ് അഭ്യർഥിച്ചു.