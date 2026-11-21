ഷാർജ സുൽത്താന് ശസ്ത്രക്രിയ; പിതാവിനായി പ്രാർഥന ആവശ്യപ്പെട്ട് ശൈഖ ബുദൂർtext_fields
ഷാർജ: ഷാർജ ഭരണാധികാരിയും യു.എ.ഇ സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവുമായ ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി വെള്ളിയാഴ്ച ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനായതായി മകൾ ശൈഖ ബുദൂർ അൽ ഖാസിമി അറിയിച്ചു. ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായെന്നും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ റിക്കവറി റൂമിൽ വിശ്രമത്തിലാണെന്നും അവർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.
ശസ്ത്രക്രിയക്ക് മുന്നോടിയായി, പിതാവിനെ പ്രാർഥനകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചുകൊണ്ട് ശൈഖ ബുദൂർ വൈകാരികമായ കുറിപ്പ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. 87കാരനായ ഭരണാധികാരിയുടെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ചോ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചവർക്കും പ്രാർഥിച്ചവർക്കും അവർ ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ രോഗശാന്തി നൽകണമേ എന്നും പ്രാർഥിക്കുന്നതായി അവർ കുറിച്ചു.
‘അല്ലാഹുവേ, എന്റെ പിതാവിനെ ഞാൻ നിന്നിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാത്ത നിന്റെ കണ്ണിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ. നിന്റെ കരുതലും കാരുണ്യവും നൽകി അദ്ദേഹത്തെ പരിപാലിക്കണേ.എന്റെ പിതാവിനെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകളിൽ മറക്കരുത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനായി ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാനും, അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വേഗത്തിൽ രോഗശാന്തി നൽകാനും, ആരോഗ്യവും സൗഖ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കാനും വേണ്ടി പ്രാർഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രാർഥനകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളിലൊരാളുടെ ആത്മാർഥമായ പ്രാർഥനയാവാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗശാന്തിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, രോഗത്തിന്റെ ഒരടയാളവും അവശേഷിക്കാത്തവിധം എന്റെ പിതാവിനെ പൂർണമായി സുഖപ്പെടുത്തണേ. ഞങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ. സുരക്ഷിതനും ആരോഗ്യവാനുമായി അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ നൽകണേ നാഥാ’ എന്നാണ് ശൈഖ ബുദൂർ ‘ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമി’ൽ കുറിച്ചത്.
1939-ൽ ജനിച്ച ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ 1972ലാണ് ഷാർജയുടെ ഭരണാധികാരിയാകുന്നത്. യു.എ.ഇയുടെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷാർജയുടെ സാംസ്കാരിക, കലാ, സാമൂഹിക മേഖലകളുടെ വികസനത്തിനായി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുണ്ട്.