ബിസിനസ് രംഗത്ത് എ.ഐക്ക് എന്ത് പ്രസക്തി?text_fields
ദുബൈ: ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ നിർമിത ബുദ്ധി (എ.ഐ) സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ‘റൈസിങ് എമിറേറ്റ്സ്’ എ.ഐ ശിൽപശാല നാളെ നടക്കും. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലുമണി മുതൽ ദുബൈ മില്ലേനിയം പ്ലാസ ഡൗൺടൗൺ ഹോട്ടലിലാണ് ആധുനിക ബിസിനസ് രംഗത്ത് എ.ഐയുടെ പ്രസക്തി വിശദീകരിക്കുന്ന ശിൽപശാല നടക്കുന്നത്. ‘ഗൾഫ് മാധ്യമം’ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശിൽപശാലയുടെ നിർവഹണം ‘മീഫ്രണ്ട്’ ആണ്.
മൂന്ന് പ്രധാന സെഷനുകളിലായാണ് ശിൽപശാല ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്യൂച്ചർ വർക്ക്ഫോഴ്സ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ഡോ. സംഗീത് ഇബ്രാഹിം നയിക്കുന്ന ആദ്യ സെഷനായ ‘ആഫ്റ്റർ എ.ഐ: ദി ഗ്രേറ്റ് റീഡിസൈൻ ഓഫ് വർക്ക്’ തൊഴിലിന്റെ ഭാവി, മനുഷ്യനും എ.ഐയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം, പ്രസക്തി നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ നൈപുണികൾ എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യും. ‘എ.ഐ+ബി.ഐ=സി.ഐ’ എന്ന രണ്ടാം സെഷനിൽ എ.ഐ അധിഷ്ഠിത ബിസിനസ് ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ജോലികൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അൽ വഫാ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനും സി.ഇ.ഒയുമായ മുനീർ അൽ വഫാ വിശദീകരിക്കും. മാർക്കറ്റിങ്, സെയിൽസ്, എച്ച്.ആർ, ഫിനാൻസ്, ഓപറേഷൻസ് എന്നീ മേഖലകളിലെ പ്രായോഗിക എ.ഐ സാധ്യതകളാണ് മൂന്നാം സെഷനായ ‘പ്രാക്ടിക്കൽ എ.ഐ ഫോർ എവരി ബിസിനസ്’ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ദൈദു എ.ഐ സി.ഇ.ഒ മുഹമ്മദ് നാജി മുനീർ ആണ് ഈ സെഷന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
നോളജ് പാർട്ണർമാരായി അൽ വഫാ ഗ്രൂപ്പും ദൈദു എ.ഐയും എഫ്.എം.സി.ജി പാർട്ണറായി ആർ.എഫ് കമ്പൈൻ-നെല്ലറയും, ട്രാവൽ പാർട്ണറായി സ്മാർട്ട് ട്രാവലും, അസോസിയേറ്റ് പാർട്ണർമാരായി അൽ ഗോൾഡ് വാലറ്റും ഹാഷിമും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. പരിമിതമായ സീറ്റുകളിലേക്ക് 299 ദിർഹമിന്റെ ഓഫർ ലഭ്യമാണ്. കോർപറേറ്റ് ബുക്കിങ്ങുകൾക്ക് പ്രത്യേക നിരക്കും പരിമിതമായ സീറ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനും +971 55 521 0987 നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയോ ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം.