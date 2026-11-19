പ്രവാസികളുടെ ഇഷ്ടനഗരം; റാസല്ഖൈമ ആഗോള പട്ടികയില് ഒന്നാമത്text_fields
റാസല്ഖൈമ: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രവാസികള്ക്ക് താമസിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നഗരമെന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ച് റാസല്ഖൈമ. ഇന്റര്നേഷന്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2026ലെ എക്സ്പാറ്റ് സിറ്റി റാങ്കിങ്ങില് ലോകത്തെ 33 നഗരങ്ങളെ പിന്തള്ളി റാസല്ഖൈമ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. 2024ലെ പട്ടികയില് ആറാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന എമിറേറ്റാണ് ഇത്തവണ ഒന്നാമതത്തെിയത്. 162 രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള 8,000 പ്രവാസികള് പങ്കെടുത്ത എക്സ്പാറ്റ് ഇന്സൈഡര് സര്വേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റാങ്കിങ് തയാറാക്കിയത്.
പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരാനുള്ള സൗകര്യം, തൊഴില്, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, ജീവിത നിലവാരം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് വിലയിരുത്തിയത്. പ്രവാസജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം, തൊഴില്, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലും റാസല്ഖൈമ ഒന്നാമതെത്തി. വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലും ജീവിത സന്തോഷത്തിലും രണ്ടാം സ്ഥാനവും നേടി.
84 ശതമാനം പ്രവാസികളും സംതൃപ്തര്
റാസല്ഖൈമയിലെ ജീവിതത്തില് 84 ശതമാനം പ്രവാസികളും സംതൃപ്തരാണെന്നാണ് സര്വേയിലെ കണ്ടെത്തല്. ആഗോള ശരാശരി 70 ശതമാനമാണ്. ഇതില് 45 ശതമാനം പേര് പൂര്ണമായും സന്തുഷ്ടരാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആഗോളതലത്തില് ഇത് 25 ശതമാനമാണ്. തദ്ദേശീയരുടെ സൗഹൃദപരമായ പെരുമാറ്റത്തിന് 86 ശതമാനം പ്രവാസികളും മികച്ച അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി. ആഗോള ശരാശരി 63 ശതമാനം മാത്രമാണ്.
പ്രാദേശിക സംസ്കാരവുമായി ഇണങ്ങിച്ചേരാന് എളുപ്പമാണെന്ന് 80 ശതമാനം പേര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രവാസികള്ക്ക് സ്വാഗതം ലഭിക്കുന്നതിലും സ്വന്തം വീടുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നതിലും റാസല്ഖൈമ ഒന്നാമതാണ്. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്താന് എളുപ്പമാണെന്ന് 64 ശതമാനം പേര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആഗോള ശരാശരി 39 ശതമാനം മാത്രമാണ്.
തൊഴില് അവസരങ്ങളിലും മുന്നില്
എമിറേറ്റിലേക്ക് താമസം മാറിയതോടെ തൊഴില് സാധ്യതകള് മെച്ചപ്പെട്ടതായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളില് 85 ശതമാനം പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആഗോള ശരാശരി 55 ശതമാനമാണ്. റാസല്ഖൈമയിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ 90 ശതമാനം പ്രവാസികളും അനുകൂലമായി വിലയിരുത്തി. ആഗോള ശരാശരി 59 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളില് 22 ശതമാനം പേര് സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരാണ്. ആഗോള ശരാശരിയായ എട്ട് ശതമാനത്തിന്റെ ഏകദേശം മൂന്നിരട്ടിയാണിത്.
വിസയും താമസവും എളുപ്പം
വിസ ലഭിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണെന്ന് 86 ശതമാനം പേര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. താമസ സൗകര്യം കണ്ടത്തൊന് എളുപ്പമാണെന്ന് 80 ശതമാനം പേരും വ്യക്തമാക്കി. വീടുകളുടെ വാടകയും താമസച്ചെലവും താങ്ങാനാകുന്നതാണെന്ന് 69 ശതമാനം പേര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ആഗോള ശരാശരി 32 ശതമാനം മാത്രമാണ്. സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലും റാസല്ഖൈമ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. വ്യക്തിഗത സുരക്ഷയില് 94 ശതമാനം പ്രവാസികളും അനുകൂല അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി. സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തില് ലോകത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനവും എമിറേറ്റ് നേടി. സുഖകരമായ ജീവിതം നയിക്കാന് ആവശ്യമായതും അതിലധികവും കുടുംബവരുമാനത്തില് മിച്ചം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് 85 ശതമാനം പേര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
റാസല്ഖൈമയുടെ ഈ നേട്ടം എമിറേറ്റില് ജീവിക്കുന്നവരുടെ അനുഭവങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും അംഗീകാരമാണെന്ന് റാക് ഗവ. മീഡിയ ഓഫീസ് ഡയറക്ടര് ജനറല് ഹെബ ഫത്താനി പറഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നത്തെുന്നവര്ക്ക് ആദ്യ ദിവസം മുതല് തന്നെ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണവും സുരക്ഷിതത്വവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പലരും ഇവിടെ തുടരാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
പ്രവാസികളില് ഭൂരിഭാഗമാളുകളും റാസല്ഖൈമയിലെ ജീവിതത്തില് സംതൃപ്തരും ജനങ്ങളുടെ സൗഹൃദപരമായ പെരുമാറ്റത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നുവെന്നതും എമിറേറ്റിന്റെ ജീവിത നിലവാരത്തിന്റെ തെളിവാണെന്ന് റാക് ഗവ. മീഡിയ ഓഫീസിലെ പ്രത്യേക പദ്ധതികളുടെ മേധാവി റൂബ സെയ്ദാന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.