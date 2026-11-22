റാസൽഖൈമയിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ ഇനി വീട്ടിലെത്തിക്കുംtext_fields
റാസൽഖൈമ: വാഹന ഉടമകൾക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ നേരിട്ട് കൈപ്പറ്റാൻ സൗകര്യമൊരുക്കി റാസൽഖൈമ പബ്ലിക് റിസോഴ്സസ് അതോറിറ്റി രാജ്യവ്യാപക ഡെലിവറി സേവനം ആരംഭിച്ചു. എല്ലാത്തരം വാഹന നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾക്കും ഈ സേവനം ലഭ്യമാകും. യു.എ.ഇയിലെ ഏഴ് എമിറേറ്റുകളിലുമുള്ളവർക്കും റാസൽഖൈമ പബ്ലിക് റിസോഴ്സസ് നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ അവരുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കും. ഇതോടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ വാങ്ങാനായി കളക്ഷൻ സെന്ററുകളിലോ മറ്റ് എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ളവർ റാസൽഖൈമയിലേക്കോ നേരിട്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാകും.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയോ അബൂദബിയിലെ ‘താം’ ഡിജിറ്റൽ സർക്കാർ സേവന പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓൺലൈനായി ഡെലിവറിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ യു.എ.ഇയിൽ തങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലം രേഖപ്പെടുത്തണം. തുടർന്ന് സമയം ഉറപ്പാക്കാനായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അറിയിപ്പിന് കാത്തിരിക്കണം. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കൈപ്പറ്റുന്ന സമയത്ത് എമിറേറ്റ്സ് ഐ.ഡി നൽകി പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാം.
സേവന വഴികൾ വിപുലീകരിക്കാനും നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കാനും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് റാസൽഖൈമ പബ്ലിക് റിസോഴ്സസ് അതോറിറ്റിയിലെ ഓപറേഷനൽ സർവീസസ് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ അബ്ദുന്നാസർ അഹമ്മദ് അൽ അവാദി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, റാസൽഖൈമയിലെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നിർമാണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ സൗജന്യമായി ഘടിപ്പിച്ചു നൽകുന്ന സേവനം അതോറിറ്റി തുടർന്നും നൽകും.