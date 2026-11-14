നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വിജ്ഞാന ചരിത്രങ്ങൾ നേർക്കാഴ്ചയിൽ; അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ ശ്രദ്ധ നേടി 12 കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ

നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വിജ്ഞാന ചരിത്രങ്ങൾ നേർക്കാഴ്ചയിൽ; അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ ശ്രദ്ധ നേടി 12 കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾtext_fields
ഷാർജ: 45-ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ യുനൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി (യു.എ.ഇ.യു) പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 12 ചരിത്ര കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വിജ്ഞാന വഴികളിലേക്ക് നേർക്കാഴ്ചയൊരുക്കുന്നു. വൈദ്യശാസ്ത്രം, നിയമം, ദൈവശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഈ കൃതികൾ പഴയകാലത്ത് അറിവുകൾ എങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്നും സംരക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നും നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സന്ദർശകർക്ക് അവസരം നൽകുന്നു.
ആധുനിക അച്ചടിയും ഡിജിറ്റൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കൈയക്ഷര ശൈലിയും എഴുത്ത് രീതികളും നിർമാണ സാമഗ്രികളും ഈ കൈയെഴുത്തുപ്രതികളിൽ കാണാം. പുസ്തകങ്ങൾ വെറും വിവരശേഖരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവ നിർമിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിന്റെ നേർസാക്ഷികൾ കൂടിയാണെന്ന് യു.എ.ഇ.യു ലൈബ്രറി സ്പെഷലിസ്റ്റ് ഹംദ അൽ ശംസി പറഞ്ഞു. കൈയെഴുത്തുപ്രതികളുടെ പഴക്കത്തെക്കുറിച്ചും ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചും അവ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ സന്ദർശകർ വലിയ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ചരിത്രവുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കാൻ ഇത്തരം പ്രദർശനങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നും അൽ ശംസി വ്യക്തമാക്കി.
ചരിത്രപരമായ രേഖകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കിന്റെ സാക്ഷ്യമാവുകയാണ് പ്രദർശനം. ബൗദ്ധികവും സാംസ്കാരികവുമായ പൈതൃകത്തിന്റെ ഭാഗമായ കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം പുതുതലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് അൽ ശംസി പറഞ്ഞു.
ഷാർജ ബുക്ക് അതോറിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 45-ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള നവംബർ നാലുമുതൽ 15 വരെ എക്സ്പോ സെന്ററിലാണ് നടക്കുന്നത്. ‘കഥകളാൽ മെനഞ്ഞത്’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന മേളയിൽ ഒമാനാണ് വിശിഷ്ടാതിഥി. 126 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 3,212 പ്രസാധകരും 17 ലക്ഷത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങളും ഇത്തവണ മേളയിലുണ്ട്.