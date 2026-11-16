സി.എച്ച് രാഷ്ട്രസേവാ പുരസ്കാരം രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് സമര്പ്പിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: സി.എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ച രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങള്ക്കും നിലപാടുകള്ക്കും സമകാലിക സമൂഹത്തില് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. മുസ്ലിംലീഗിനെ ജനകീയമാക്കുന്നതിലും മതേതര രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിലും സി.എച്ച് വഹിച്ച പങ്ക് അതുല്യമാണ്. സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയം പറയുമ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ പൊതുവികാരം മനസ്സിലാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഉള്കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ദീര്ഘദര്ശിയായ സി.എച്ചിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം തന്നെയാണ് പാണക്കാട് കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില് മുസ്ലിംലീഗ് തുടരുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ദുബൈ കെ.എം.സി.സി കോഴിക്കോട് ജില്ല കമ്മിറ്റി ഏര്പ്പെടുത്തിയ സി.എച്ച് രാഷ്ട്രസേവാ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ദുബൈയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സി.എച്ചിന്റെ മതേതര നിലപാടുകള് കാലാതീതമാണ്. പാണക്കാട് മുഹമ്മദലി ശിഹാബ് തങ്ങള് അത് ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കി. ബാബ്റി മസ്ജിദ് തകര്ക്കപ്പെട്ട ദിവസം അദ്ദേഹം ബഹ്റൈനിലായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹവുമായി നേരില് സംസാരിക്കാനും വിഷയങ്ങള് സംസാരിക്കാനും അവസരമുണ്ടായി. അന്ന് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച ഉദാത്തമായ നിലപാട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് മുസ്ലിംലീഗിന് വേറിട്ട ഇടം നല്കി. ആ പാരമ്പര്യം സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലും തുടരുന്നു. ആർ.എസ്.എസിനും ബി.ജെ.പിക്കും കേരള മനസ്സില് കാര്യമായ സ്ഥാനമില്ലാതെ പോവുന്നതും സി.എച്ച് ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ച രാഷ്ട്രീയ അംഗീകാരത്തിന് തെളിവാണ്.
സി.എച്ച് രാഷ്ട്രസേവാ പുരസ്കാര സമര്പ്പണത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സി.എച്ച് സമ്മിറ്റ് മുസ്ലിംലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് രാഷ്ട്രസേവാ പുരസ്കാര സമര്പ്പണവും സാദിഖലി തങ്ങള് നിര്വഹിച്ചു. ദുബൈ കെ.എം.സി.സി കോഴിക്കോട് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് കെ.പി. മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പുരസ്കാര ജൂറി അംഗങ്ങളായ പൊയില് അബ്ദുല്ല, പി.എ. സല്മാന് ഇബ്രാഹിം എന്നിവര് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലക്ക് പ്രശസ്തി പത്രം കൈമാറി.
മുസ്ലിംലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി പി.എം.എ. സലാം, കേരള ഭരണപരിഷ്കാര ചെയര്മാന് ഡോ.എം.കെ. മുനീര്, അഡ്വ. ഹാരിസ് ബീരാന് എം.പി, പൊട്ടന്കണ്ടി അബ്ദുല്ല, മുസ്ലിംലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി.പി. ചെറിയ മുഹമ്മദ്, കെ.ജയന്ത് എംഎല്എ, മുസ്ലിംലീഗ് കോഴിക്കോട് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് ടി.ടി. ഇസ്മായില്, ജനറല് സെക്രട്ടറി സൂപ്പി നരിക്കാട്ടേരി, നാഷനല് കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. പുത്തൂര് റഹ്മാന്, ജനറല് സെക്രട്ടറി പി.കെ. അന്വര് നഹ, ട്രഷറര് നിസാര് തളങ്കര, ദുബൈ കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ഡോ.അന്വര് അമീന്, ജനറല് സെക്രട്ടറി യഹ്യ തളങ്കര, ട്രഷറര് പി.കെ. ഇസ്മായില് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ദുബൈ കെ.എം.സി.സി കോഴിക്കോട് ജില്ല ജനറല് സെക്രട്ടറി ജലീല് മഷൂര് തങ്ങള് സ്വാഗതവും സുഫൈദ് ഇരിങ്ങന്നൂര് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. സമ്മേളന പ്രമേയം ഹംസ കാവില് അവതരിപ്പിച്ചു.
നജീബ് തച്ചമ്പൊയില്, ഇസ്മായില് ചെരുപ്പേരി, തെക്കയില് മുഹമ്മദ്, ടി.എന് അഷ്റഫ്, മൊയ്തീന് കോയ ഹാജി, മൊയ്തു അരൂര്, മജീദ് കൂനഞ്ചേരി, മജീദ് കുയ്യോടി, ഹക്കീം മാങ്കാവ്, വി.കെ.കെ. റിയാസ്, മൂസ കൊയംബ്രം, ഷംസു മാത്തോട്ടം, യു.പി. സിദ്ദീഖ്, ഷെരീജ് ചീക്കിലോട്, ഗഫൂര് പാലോളി, ജസീല് കായണ്ണ, കെ.സി. സിദ്ദീഖ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നല്കി. ജംഷീര് അല്ബാബ്, ഡോ. സിദ്ദിഖ് അഹ്മദ്, ജയിംസ് മാത്യു, സലിം മൂപ്പന്, മിഥുന് ജി. പണിക്കശ്ശേരി, ഷുഹൈബ് സിയാ ഗോള്ഡ്, തംജീദ് രയരോത്ത്, അയ്യൂബ് കല്ലട, മജീദ് ബെഞ്ച്മാര്ക്ക്, അലി മുബാഷിര്, പ്രമോദ് തിക്കോടി, ഫായിസ് മൗജ, ടി.കെ. മുഹമ്മദലി തുടങ്ങിവരെ ചടങ്ങില് ആദരിച്ചു.