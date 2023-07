cancel camera_alt ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം By വെബ് ഡെസ്ക് ദുബൈ: ദുബൈ ഇന്‍റർനാഷനൽ ചേംബർ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ മൂന്ന്​ പുതിയ അംഗങ്ങളെ കൂടി നിയമിച്ചു. ഉമർ ചന്നാവി, യാസിർ അബ്​ദുൽ മലക്​, ഖലീൽ യാസിൻ എന്നിവരാണ്​ പുതിയ അംഗങ്ങൾ. പുതിയ നിയമനങ്ങൾക്ക്​ യു.എ.​ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം അംഗീകാരം നൽകി. ദുബൈ ചേംബറിന്​ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂന്ന്​ പ്രധാന ചേംബറുകളിൽ ഒന്നാണ്​ ദുബൈ ഇന്‍റർനാഷനൽ ചേംബർ.

നിലവിൽ സബ്​-സഹാറൻ ആഫ്രിക്ക ആൻഡ്​ ജനറൽ ​ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്​സിന്‍റെ പശ്ചിമേഷ്യൽ സി.ഇ.ഒ ആണ്​ ഉമർ ചന്നാവി. നെസ്​ലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്​ എഫ്​.സെഡ്​.ഇയുടെ ​ചെയർമാനും പശ്ചിമേഷ്യയുടെയും വടക്കേ അമേരിക്കയുടെയും ചുമതലയുള്ള സി.ഇ.ഒ ആണ്​ യാസിർ അബ്​ദുൽ മലക്​. യൂനിലിവർ അറേബ്യയുടെ തലവനാണ്​ ഖലീൽ യാസിൻ. പുതിയ അംഗങ്ങളെയും ദുബൈ ഇന്‍റർനാഷനൽ ചേംബർ ചെയർമാൻ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ്​ ബിൻ സുലായം സ്വാഗതം ചെയ്തു. മൂന്നു പേരുടെയും കഴിയും വൈദഗ്​ധ്യവും ദുബൈയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്​ മറ്റൊരു വിജയകഥകൂടി രചിക്കാൻ ദു​ബൈ ഇന്‍റർനാഷനൽ ചേംബറിന്​ മുതൽകൂട്ടാവുമെന്ന്​ ആത്​മവിശ്വാസം ഉള്ളതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഗോള വാണിജ്യ തലസ്ഥാനമായും ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾക്ക്​ മുൻഗണന നൽകുന്ന തന്ത്രപരമായ കേന്ദ്രമായും എമിറേറ്റിനെ​ ശക്​തിപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട്​ മൂന്നു വർഷത്തെ (2022-2024) പദ്ധതിക്ക്​ ദുബൈ ഇന്‍റർനാഷനൽ ചേംബർ രൂപനൽകിരിക്കുകയാണ്​. 2026 ഓടെ എണ്ണയിതര വിദേശവ്യാപാരം ശക്​തിപ്പെടുത്തി രണ്ട്​ ലക്ഷം കോടി ദിർഹമിലെത്തിക്കുകയെന്ന ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തോട്​ ചേർന്ന്​ നിൽക്കുന്നതാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. Show Full Article

