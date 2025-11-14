ഒ.ഐ.സി.സി സുരക്ഷാപദ്ധതി മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കംtext_fields
റിയാദ്: ഒ.ഐ.സി.സി റിയാദ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുരക്ഷാപദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ട കാമ്പയിന് റിയാദ് സബർമതി ഓഫിസിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു.
പ്രവാസികളിലെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നൂതന മാർഗ രേഖകളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ് സലീം കളക്കര പറഞ്ഞു.
പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം സോണാ ജ്വല്ലേഴ്സ് കൺട്രി ഹെഡ് ശ്രീജിത്തിന് അപേക്ഷ ഫോം കൈമാറി ഒ.ഐ.സി.സി ഗ്ലോബൽ അംഗം റഷീദ് കൊളത്തറ നിർവഹിച്ചു. പദ്ധതി ജനറൽ കൺവീനർ നവാസ് വെള്ളിമാടുകുന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
അബ്ദുല്ല വല്ലാഞ്ചിറ, ഡോ. അബ്ദുൽ അസീസ്, നിഹാസ് പുനൂർ, സിദ്ധിക്ക് കല്ലുപറമ്പൻ, ബാലു കുട്ടൻ, അഡ്വ. എൽ.കെ. അജിത്, സൈഫ് കായംകുളം, നാദിർഷ റഹ്മാൻ, മൃദുല വിനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
സംഘടന ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ ബാഹസൻ ആമുഖം അവതരിപ്പിച്ചു. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംനാദ് കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സന്തോഷ് വിളയിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
