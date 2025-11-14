Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സു​ര​ക്ഷാ​പ​ദ്ധ​തി മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി സു​ര​ക്ഷാ​പ​ദ്ധ​തി മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം
    റി​യാ​ദ്​ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സു​ര​ക്ഷാ​പ​ദ്ധ​തി മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷാ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട കാ​മ്പ​യി​ന് റി​യാ​ദ് സ​ബ​ർ​മ​തി ഓ​ഫി​സി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​യോ​ജ​നം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നൂ​ത​ന മാ​ർ​ഗ രേ​ഖ​ക​ളാ​ണ് ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സോ​ണാ ജ്വ​ല്ലേ​ഴ്‌​സ് ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ് ശ്രീ​ജി​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ഫോം ​കൈ​മാ​റി ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ അം​ഗം റ​ഷീ​ദ് കൊ​ള​ത്ത​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ടു​കു​ന്ന്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്, നി​ഹാ​സ് പു​നൂ​ർ, സി​ദ്ധി​ക്ക് ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ൻ, ബാ​ലു കു​ട്ട​ൻ, അ​ഡ്വ. എ​ൽ.​കെ. അ​ജി​ത്, സൈ​ഫ് കാ​യം​കു​ളം, നാ​ദി​ർ​ഷ റ​ഹ്​​മാ​ൻ, മൃ​ദു​ല വി​നീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സം​ഘ​ട​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ഹ​സ​ൻ ആ​മു​ഖം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ന്തോ​ഷ് വി​ള​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

