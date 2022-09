ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ഇനി ബലൂണിൽ കറങ്ങാം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലൂ​ടെ പ​റ​ന്ന്​ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ കാ​ണാ​ൻ കൂ​റ്റ​ൻ ബ​ലൂ​ണൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. 200 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​രെ പ​റ​ക്കു​ന്ന ഹീ​ലി​യം ബ​ലൂ​ണി​ലി​രു​ന്ന്​ 360 ഡി​ഗ്രി കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ദു​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25ന്​ ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ന്‍റെ 27ാം സീ​സ​ൺ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തു മു​ത​ൽ ബ​ലൂ​ണും പ​റ​ന്നു​തു​ട​ങ്ങും.

ബ​ലൂ​ണി​ന്‍റെ താ​ഴെ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സീ​റ്റു​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ഇ​രി​പ്പി​ടം. 65 അ​ടി വ്യാ​സ​മു​ള്ള ബ​ലൂ​ണി​ൽ ഒ​രേ​സ​മ​യം 20 പേ​ർ​ക്ക്​ വ​രെ ക​യ​റാ​ൻ ക​ഴി​യും. ആ​റു​നി​ല കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​യ​ര​മു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ അ​ക​ലെ​നി​ന്നു​പോ​ലും ബ​ലൂ​ൺ കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​ബ​ലൂ​ൺ. നേ​ര​ത്തേ, വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ഹാ​പ്പി​ന​സ്​ ഗേ​റ്റ്​ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ​ വി​ല്ലേ​ജി​ലേ​ക്ക്​ അ​ധി​കം ന​ട​ക്കാ​തെ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ക​യ​റാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഗേ​റ്റാ​ണി​ത്. 18 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ പു​തി​യ സീ​സ​ണി​ലെ ടി​ക്ക​റ്റ്​ നി​ര​ക്ക്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ 10 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വു​ണ്ടാ​കും. Show Full Article

News Summary -

Now you can ride in a balloon in the Global Village