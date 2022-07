cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദു​ബൈ: വി​ള​വെ​ടു​പ്പ്​ കാ​ല​മാ​യ​തോ​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ഇ​നി ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്‍റെ നാ​ളു​ക​ൾ. അ​റ​ബ്​ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ ത​നി​മ​യും മ​ഹി​മ​യും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഡേ​റ്റ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലു​ക​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ ബ​ലി പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ യു.​എ.​ഇ നീ​ങ്ങു​ക. പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ അ​ൽ ധ​ഫ്ര​യി​ലെ ലി​വ ഡേ​റ്റ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ജൂ​ലൈ 16 മു​ത​ൽ 24 വ​രെ​യാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ക.

കോ​വി​ഡ്​ മ​ഹാ​മാ​രി​യു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷം ലി​വ ഫെ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ൽ ഹു​സ്​​ൻ ആ​പ്പി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഗ്രീ​ൻ പാ​സ്​ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ലി​വ ഡേ​റ്റ്​ ഫെ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക. മാ​സ്ക്​ ധ​രി​ക്ക​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കോ​വി​ഡ്​ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ്​ ലി​വ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലേ​ക്ക്​ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും എ​ത്തു​ന്ന​ത്. 18 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പ്രൗ​ഢോ​ജ്ജ്വ​ല ച​രി​ത്ര​മാ​ണ്​ ലി​വ ഫെ​സ്റ്റി​ന്‍റേ​ത്. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യ ദൈ​ദ്​ ഡേ​റ്റ്​ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഈ​മാ​സം 21 മു​ത​ൽ 24 വ​രെ അ​ൽ ദൈ​ദ്​ എ​ക്​​സ്​​പോ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഷാ​ർ​ജ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ്​ കോ​മേ​ഴ്​​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ദൈ​ദ്​ ഡേ​റ്റ്​ ഫെ​സ്റ്റി​ന്‍റെ ആ​റാം എ​ഡി​ഷ​നാ​ണി​ത്. 10 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ക​ർ​ഷ​ക​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​യു​ടെ ഇ​ല​ക​ൾ കൊ​ണ്ട്​ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച ബാ​സ്ക​റ്റി​ന്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ദൈ​ദ്​ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്​ Show Full Article

