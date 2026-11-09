എന്.എം.സി. ഹെല്ത്ത് കെയര് തട്ടിപ്പ് കേസ്; ബി.ആര്. ഷെട്ടിയും പ്രശാന്ത് മങ്ങാട്ടും കുറ്റക്കാരെന്ന് അബൂദബി കോടതിtext_fields
അബൂദബി: യു.എ.ഇയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ സംരംഭങ്ങളിലൊന്നായ എന്.എം.സി. ഹെല്ത്ത് കെയറിന്റെ തകര്ച്ചക്ക് കാരണമായ കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പില് സ്ഥാപകന് ഡോ. ബി.ആര്. ഷെട്ടിയും മുന് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര് പ്രശാന്ത് മങ്ങാട്ടും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് അബൂദബി കോടതി കണ്ടെത്തി. യു.എ.ഇയിലെ പ്രമുഖ ആരോഗ്യ ശൃംഖലയുടെ തകര്ച്ചയിലേക്ക് നയിച്ച വഞ്ചനാപരമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഇരുവരും ബോധപൂര്വം പങ്കാളികളായതായി അബൂദബി ഗ്ലോബല് മാര്ക്കറ്റ് (എ.ഡി.ജി.എം.) കോര്ട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇന്സ്റ്റന്സിന്റെ കൊമേഴ്സ്യല് ആന്ഡ് സിവില് ഡിവിഷന് കണ്ടെത്തി.
2012 ഏപ്രില് രണ്ടുമുതല് 2020 ഏപ്രില് ഒമ്പതു വരെയുള്ള കാലയളവില് വഞ്ചനാപരവും അനധികൃതവുമായ ബിസിനസ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഇരുവരും പങ്കുചേര്ന്നതായി കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നവംബര് അഞ്ചിന് ജസ്റ്റിസ് സര് ആന്ഡ്രൂ സ്മിത്ത് പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയില്, വഞ്ചനാപരമായ ട്രേഡിങ്ങിനും തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ട്രേഡിങ്ങിനും ഇരുവരേയും ഉത്തരവാദികളായി കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയും നഷ്ടപരിഹാരവും
എന്.എം.സി. ഹെല്ത്ത് കെയറിന്റെ ആസ്തികള് തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനായി ഇരുവരും നല്കേണ്ട സാമ്പത്തിക സംഭാവനകള് നിര്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന തുകയായി 5.39 ബില്യണ് ഡോളര് (ഏകദേശം 539 കോടി ഡോളര്) കോടതി നിശ്ചയിച്ചു. എന്നാല്, ഈ തുക ഓരോ വ്യക്തിയും നേരിട്ട് അടക്കണമെന്ന അന്തിമ ഉത്തരവോ പിഴയോ അല്ലെന്നും, മറിച്ച് നഷ്ടപരിഹാര കണക്കുകളുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുപുറമെ, എന്.എം.സി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അബൂദബി കൊമേഴ്സ്യല് ബാങ്ക് പ്രശാന്ത് മങ്ങാട്ടിനെതിരെ ഫയല് ചെയ്ത പ്രത്യേക കേസും കോടതി അംഗീകരിച്ചു. ചില പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങള്ക്ക് വിധേയമായി, 1.19 ബില്യണ് ഡോളറിലധികം വരുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാന് ബാങ്കിന് അര്ഹതയുണ്ടെന്ന് കോടതി വിധിച്ചു.
തട്ടിപ്പിന്റെ പശ്ചാത്തലം
2012 ഏപ്രില് രണ്ടുമുതല് 2020 ഏപ്രില് ഒമ്പതു വരെയുള്ള കാലയളവില് എന്.എം.സി. ഗ്രൂപ്പില് നിന്ന് വന്തോതില് പണം മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേസ്. എന്.എം.സി. ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആസ്തികള് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിനൊപ്പം കമ്പനിയുടെ യഥാർഥ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മറച്ചുവെക്കാനുള്ള ബോധപൂര്വമായ ശ്രമങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്.
കമ്പനി വലിയ തോതില് കടങ്ങള് വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിലും അവ കൃത്യമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. കൂടാതെ, തെറ്റായ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകള് വഴി കമ്പനിയുടെ യഥാര്ത്ഥ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത പൊതുജനങ്ങളെയും അധികാരികളെയും തെറ്റിധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയില് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
1975ല് ഡോ. ബി.ആര്. ഷെട്ടിയാണ് എന്.എം.സി. ഹെല്ത്ത് കെയര് സ്ഥാപിച്ചത്. ചെറിയൊരു ക്ലിനിക്കില് നിന്ന് തുടങ്ങി യു.എ.ഇയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ ശൃംഖലയായി വളര്ന്ന ഈ സ്ഥാപനം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്ക്ക് തൊഴില് നല്കിയിരുന്നു. 2012ല് ലണ്ടന് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചില് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്പനി, 2018ലെ സുവര്ണ കാലഘട്ടത്തില് 8.58 ബില്യണ് പൗണ്ടിന്റെ (10.5 ബില്യണ് ഡോളര്) വിപണി മൂല്യമുള്ള പ്രസ്ഥാനമായി വളര്ന്നിരുന്നു.
എന്നാല്, 2019 ഡിസംബറില് 'മഡ്ഡി വാട്ടേഴ്സ്' എന്ന ഷോര്ട്ട് സെല്ലര് കമ്പനി പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്ട്ടിനെ തുടര്ന്ന് സ്ഥാപനം തകര്ച്ചയെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. കമ്പനി അതിന്റെ ആസ്തികളുടെ മൂല്യം പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയും കടങ്ങള് കുറച്ചുകാട്ടുകയും ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം. തുടര്ന്ന് നടത്തിയ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണത്തില് 4.4 ബില്യണ് ഡോളറിലധികം വരുന്ന, ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്താത്ത കടങ്ങള് കണ്ടെത്തുകയും, ഇതേ തുടര്ന്ന് 2020 ഏപ്രിലില് കമ്പനിയെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ കീഴിലാക്കുകയും ചെയ്തു.