പുതുവര്ഷം: റാസല്ഖൈമയില് 11 മണിക്കൂര് നീളുന്ന ആഘോഷംtext_fields
റാസല്ഖൈമ: എമിറേറ്റില് മുന് വര്ഷങ്ങളിലെപോലെ വര്ണാഭമായ പുതുവര്ഷ ആഘോഷ പരിപാടികള് പ്രഖ്യാപിച്ച് അധികൃതര്. പുതുവര്ഷത്തെ വരവേല്ക്കാന് അല് മര്ജാന് ഐലൻഡ് തീരത്ത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റര് ദൈര്ഘ്യത്തില് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വെടിക്കെട്ടും ഡ്രോണ്ഷോയുമാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ഡിസംബര് 31ന് നടക്കുന്ന പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 11 മണിക്കൂര് നീളുന്ന വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് നടക്കുക. സംഗീത പരിപാടികള്, കുടുംബങ്ങള്ക്കായുള്ള വിനോദങ്ങള്, പരേഡുകള് എന്നിവയും ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാകും.
ജെയ്സ് ഫെസ്റ്റിവല് ഗ്രൗണ്ടില് വൈകീട്ട് നാലിനാരംഭിക്കുന്ന പരിപാടികള് പുതുവര്ഷ പുലര്ച്ചെ മൂന്ന് വരെ നീളും. പ്രധാന വെടിക്കെട്ടും ഡ്രോണ് ഷോയും രാത്രി 11.50ന് തുടങ്ങി 12.05 വരെ നീളും. സംഗീതത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാകും ഇരു പ്രദര്ശനങ്ങളും നടക്കുക. പ്രവേശനം സൗജന്യമാണെങ്കിലും അല് മര്ജാന് ഐലൻഡിലേക്ക് പുതുവര്ഷ തലേന്ന് പ്രവേശിക്കണമെങ്കില് മുന്കൂട്ടി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യണം.
ഈ മാസം 15 മുതല് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി രജിസ്ട്രേഷന് ആരംഭിക്കും. എക്സിറ്റ് 122 ആയിരിക്കും സന്ദര്ശകര്ക്കുള്ള ഏക പൊതു പാര്ക്കിങ് കേന്ദ്രം. രാവിലെ 10 മുതല് പാര്ക്കിങ് അനുവദിക്കും. ഇവിടെനിന്ന് വൈകീട്ട് നാല് മുതല് ഫെസ്റ്റിവല് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് സൗജന്യ ഷട്ടില് ബസ് സര്വീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എക്സിറ്റ് 122 പാര്ക്കിങ് കേന്ദ്രം വെടിക്കെട്ട് കാണാനുള്ള സ്ഥലമല്ലെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.