എയർ ടാക്സി: വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് മറീനയിലേക്ക് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്താം; പുതിയ വെർട്ടിപോർട്ടിന് അനുമതിtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് ദുബൈ മറീനയിലേക്ക് 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്ന എയർ ടാക്സി പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ദുബൈ മറീനയിൽ നിർമിച്ച പുതിയ വെർട്ടിപോർട്ടിന് യു.എ.ഇ ജനറൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ (ജി.സി.എ.എ) സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചതായി റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയും (ആർ.ടി.എ) സ്കൈപോർട്ട്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അറിയിച്ചു. റോഡ് മാർഗം ഏകദേശം 35 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന യാത്രയാണ് 10 മിനിറ്റായി കുറയുന്നത്. വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള വെർട്ടിപോർട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്ഥിരമായ ഇലക്ട്രിക് എയർ ടാക്സി പാതയാണിത്.
അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ജോബി ഏവിയേഷന്റെ ഇലക്ട്രിക് വിമാനങ്ങളാണ് ഈ പാതയിൽ സർവീസ് നടത്തുക. മണിക്കൂറിൽ 322 കി.മീ വരെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ വിമാനങ്ങൾക്ക് ശബ്ദമലിനീകരണവും കാർബൺ ബഹിർഗമനവും തീരെയില്ല. അമേരിക്കൻ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദുബൈക്ക് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറീന വെർട്ടിപോർട്ടിൽ പ്രതിവർഷം 21,000 ലാൻഡിങ്ങുകളും 84,000 യാത്രക്കാരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. അൽ ഫർദാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമായതിനാൽ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുമായി യാത്രക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാനും കഴിയും.
ദുബൈ എയർ ടാക്സി ശൃംഖലയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ വിമാനത്താവളം, ദുബൈ മറീന എന്നിവക്ക് പുറമെ ഡൗൺടൗൺ ദുബൈ, പാം ജുമൈറ എന്നിവിടങ്ങളിലും വെർട്ടിപോർട്ടുകൾ നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നിർമിച്ച മറീന വെർട്ടിപോർട്ടിൽ വിമാനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനും ചാർജ് ചെയ്യാനുമുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കി താമസക്കാർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും അതിവേഗ യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയായെങ്കിലും യാത്രക്കാർക്കായുള്ള വാണിജ്യ സർവീസുകൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കില്ല. ജോബി ഏവിയേഷന്റെ വിമാനങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ അന്തിമ അനുമതിയും യു.എ.ഇയിലെ പ്രവർത്തന സജ്ജീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയാകേണ്ടതുണ്ട്. 2025 ജൂൺ മുതൽ ദുബൈയിൽ പരീക്ഷണ പറക്കലുകൾ നടത്തിവരുന്ന കമ്പനി, സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയോ യാത്രാനിരക്കുകളോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.