റാസൽഖൈമയിലെ മൂന്നാമത്തെ നെസ്റ്റോ; അൽ റിഫയിൽ ഇനി ഷോപ്പിങ് ആഘോഷംtext_fields
റാസൽഖൈമ: നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ റാസൽഖൈമയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റ് അൽ റിഫയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. നവംബർ 23 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10.30ന് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സായിദ് ഹസൻ മുഹമ്മദ് ഖമീസൂഹ് അൽശെഹി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. നെസ്റ്റോ ഹെഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് മുദഫർ അൽ സറൂനിയും മറ്റ് നെസ്റ്റോ പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.
അൽ റിഫയിൽ ആരംഭിച്ച പുതിയ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി വിപുലമായ ഷോപ്പിങ് സൗകര്യങ്ങളും വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ശേഖരവും ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി മികച്ച ഷോപ്പിങ് അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ഓഫറുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
റാസൽഖൈമയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച ഷോപ്പിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും മേഖലയിലെ നെസ്റ്റോയുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആരംഭിച്ചത്.