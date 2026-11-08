യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സിൽ ചരിത്ര സ്വർണം നേടിയ റയാനെ ആദരിച്ച് കായിക മന്ത്രാലയം

യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സിൽ ചരിത്ര സ്വർണം നേടിയ റയാനെ ആദരിച്ച് കായിക മന്ത്രാലയംtext_fields
ദുബൈ: ഡാകർ 2026 യൂത്ത് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിൽ ബാഡ്മിന്റണിൽ യു.എ.ഇക്കുവേണ്ടി ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സ്വർണമെഡൽ നേടി രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമായ റയാൻ മൽഹാന് ഔദ്യോഗിക വരവേൽപ് നൽകി ആദരിച്ചു. കായിക മന്ത്രി ഡോ. അഹമ്മദ് ബെൽഹൂൽ അൽ ഫലാസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ യു.എ.ഇ ബാഡ്മിന്റൺ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് നൂറ അൽ ജാസ്മി, ദുബൈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സഈദ് ഹാരിബ്, എലൈറ്റ് സ്പോർട്സ് യു.എ.ഇ സി.ഇ.ഒ സഫ തര്യാം എന്നിവരും റയാന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. പ്രതിഭകളെ ചെറുപ്പത്തിലേ കണ്ടെത്തി മികച്ച രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ യു.എ.ഇ നടപ്പിലാക്കുന്ന സമഗ്ര പദ്ധതികളുടെ വിജയമാണ് ഈ നേട്ടമെന്ന് കായിക മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
‘ദേശീയ സ്പോർട്സ് നയം 2031’ന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാലയങ്ങളിലും സർവകലാശാലകളിലും നിന്നാണ് ഇത്തരം കായിക പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. സ്കൂൾ, യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഗെയിംസുകളിലൂടെ 13,000-ത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾ മത്സരിക്കുന്ന കായിക രീതിയാണ് യു.എ.ഇയിൽ നിലവിലുള്ളത്. തുടർന്ന് യു.എ.ഇ കമ്മിറ്റി ഫോർ ടാലന്റ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് സപ്പോർട്ട്, എലൈറ്റ് സ്പോർട്സ് യു.എ.ഇ എന്നിവയിലൂടെ അത്ലറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സാങ്കേതികവും ശാരീരികവുമായ ഉന്നതതല പരിശീലനങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു. 2031-ഓടെ 30ലധികം അത്ലറ്റുകളെ ഒളിമ്പിക്സിന് യോഗ്യരാക്കുകയാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.ബാഡ്മിന്റൺ കോർട്ടിൽ റയാൻ മൽഹാന്റെ കുതിപ്പ് യു.എ.ഇയുടെ ഈ സംയോജിത കായിക വികസന രീതിയുടെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്.
‘പാത്ത്വേ ഫോർ സ്പോർട്സ് ചാമ്പ്യൻ' പദ്ധതിയിലൂടെ വളർന്നുവന്ന റയാൻ അണ്ടർ-19 ലോക ബാഡ്മിന്റൺ റാങ്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമതെത്തുകയും അണ്ടർ-17 ഏഷ്യൻ ജൂനിയർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിരീടം നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഹംഗറി, ഘാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ടൂർണമെന്റുകളിൽ വിജയിച്ച ശേഷമാണ് ഡാകർ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണമെഡൽ നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചത്.