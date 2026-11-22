മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് ‘നാലാം ഗ്ലോബൽ ആനിവേഴ്സറി മെഗാ സെയിൽ’ പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
അജ്മാൻ: ജി.സി.സിയിലെ പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ശൃംഖലയായ മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് തങ്ങളുടെ നാലാം ഗ്ലോബൽ ആനിവേഴ്സറി മെഗാ സെയിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2026 നവംബർ 23 മുതൽ ഡിസംബർ 13 വരെ നീളുന്ന 21 ദിവസത്തെ ഈ മെഗാ ഷോപ്പിങ് ആഘോഷം ജി.സി.സിയിലുടനീളമുള്ള 26 മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് സ്റ്റോറുകളിലും നടക്കും. നാല് വർഷത്തെ വിജയകരമായ വളർച്ചയും ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസവും ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, എഫ്.എം.സി.ജി, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ, ഹോം ആൻഡ് ഹൗസ്ഹോൾഡ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും അസാധാരണ വിലക്കുറവുകളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഓരോ ആഴ്ചയും ഒരു പുത്തൻ എസ്.യു.വി വീതം മൂന്ന് ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആഘോഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. 21 ദിവസത്തെ വിൽപനക്കിടെ നടക്കുന്ന നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം ‘മില്യൺ ഡ്രീംസ് കാമ്പയിൻ’ വഴി രണ്ട് ലക്ഷം ദിർഹമിന്റെ മെഗാ കാഷ് പ്രൈസും 13 പുത്തൻ കാറുകളും മറ്റ് നിരവധി വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങളും നേടാനുള്ള സുവർണാവസരവും ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പദ്ധതികൾക്കും മാർക്ക് ആൻഡ് സേവ് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. വേൾഡ് റീട്ടെയിൽ ഫോറത്തിൽ ‘ബെസ്റ്റ് വിമൻ-ലെഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്’ പുരസ്കാരം നേടിയ ‘സെലിബ്രേറ്റ് ഹെർ’ കാമ്പയിൻ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ സംഭാവനകളെ ആദരിക്കാനും അവരെ ശാക്തീകരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതിയിലൂടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ളു റീട്ടെയിൽ ബ്രാൻഡായി മാറുകയാണ് കമ്പനി.
ഉപഭോക്താക്കൾ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസവും പിന്തുണയുമാണ് മാർക്ക് ആൻഡ് സേവിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്നും, ഈ വാർഷികാഘോഷം അവർക്ക് കൂടുതൽ ലാഭവും സന്തോഷവും നൽകാനുള്ള അവസരമാണെന്നും ഗ്രൂപ് ഓപറേഷൻസ് ഹെഡ് പി. മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. മാർക്കറ്റിങ് ഹെഡ് കെ.എസ്. വൈശാഖ്, മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ ആബിദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖി, ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാനേജർ ഫഹദ് തോട്ടശ്ശേരി എന്നിവർക്കൊപ്പം വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ കാറ്റഗറി ഹെഡുമാരായ സൗരദീപ്ത ചാറ്റർജി, റെഹാൻ അഹമ്മദ്, സുദീപ് സുരേഷ്ബാബു, കാറ്റഗറി മാനേജർമാരായ ആഖിബ് അലി, ഫായിസ് കുയ്യാലിൽ എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.