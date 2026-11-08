എ.ഐയും ഡ്രോണും ഉപയോഗിച്ച് ഒരുകോടി കണ്ടല്‍ വിത്തുകള്‍ വിതറി; പരിസ്ഥിതി പുനരുദ്ധാരണത്തില്‍ പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ച് ‘നബത്’

എ.ഐയും ഡ്രോണും ഉപയോഗിച്ച് ഒരുകോടി കണ്ടല് വിത്തുകള് വിതറി; പരിസ്ഥിതി പുനരുദ്ധാരണത്തില് പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ച് ‘നബത്’text_fields
അബൂദബി: നിര്മിത ബുദ്ധിയും ഡ്രോണുകളും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടല്ക്കാടുകള് വ്യാപകമായി നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനും സംരക്ഷണം വിലയിരുത്താനും അബൂദബി കേന്ദ്രമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി സാങ്കേതികവിദ്യ കമ്പനിയായ ‘നബത്’ സംവിധാനമൊരുക്കി. പരമ്പരാഗത രീതികളെ അപേക്ഷിച്ച് ചെലവ് മൂന്നു മുതല് അഞ്ച് ഇരട്ടി വരെ കുറച്ചാണ് ഈ പരിസ്ഥിതി പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്ത്തനം കമ്പനി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അബൂദബി പരിസ്ഥിതി ഏജന്സിയുമായി (ഇ.എ.ഡി) സഹകരിച്ച് ഈ വര്ഷം മാത്രം ഒരുകോടി കണ്ടല് വിത്തുകളാണ് അബൂദബിയില് വിതറിയത്. 2030ഓടെ രാജ്യത്ത് 10 കോടി കണ്ടല്മരങ്ങള് വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക എന്ന യു.എ.ഇയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വലിയ സംഭാവന നല്കുന്നതാണ് പദ്ധതി.
ഹൈ-റെസലൂഷന് ഡ്രോണ് ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ നബതിന്റെ ഒരു സംഘത്തിന് പ്രതിദിനം 800 ഹെക്ടര് ഭൂമി നിരീക്ഷിക്കാനും വിലയിരുത്താനും സാധിക്കും. സ്വയം നിയന്ത്രിത ഡ്രോണുകള് ഉപയോഗിച്ച് ദിവസം 50 മുതല് 60 ഹെക്ടര് വരെ പ്രദേശത്ത് കണ്ടല് വിത്തുകള് വിതറാം. മില്ലീമീറ്റര് കൃത്യതയിലുള്ള എ.ഐ സാങ്കേതികവിദ്യ വഴി ലൊക്കേഷനുകളില് മുളച്ചുവരുന്ന ചെറിയ കണ്ടല് തൈകള് പോലും കൃത്യമായി കണ്ടെത്താന് സാധിക്കും.തീരദേശ പരിപാലനത്തിലും പരിസ്ഥിതി പുനരുദ്ധാരണത്തിലും മുന്കാലങ്ങളില് നേരിട്ടിരുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികള് പരിഹരിക്കാന് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് നബതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മെഹ്ദി അജാന പറഞ്ഞു. മുമ്പ് ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളില്നിന്ന് വിവര ശേഖരണം നടത്തി വ്യാപ്തി കണക്കാക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നുവെങ്കില്, എ.ഐ വഴി മുഴുവൻ പ്രദേശത്തിന്റെയും കൃത്യമായ വിവരങ്ങള് വിശകലനം ചെയ്യാനാകും.