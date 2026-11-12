മലപ്പുറം സ്വദേശി അബൂദബിയിൽ നിര്യാതനായി

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മലപ്പുറം സ്വദേശി അബൂദബിയിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
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News Summary - Malappuram native dies in Abu Dhabi
അബൂദബി: മലപ്പുറം കോട്ടക്കൽ കൂരിയാട് സ്വദേശി അബൂദബിയിൽ മരിച്ചു. മർഹൂം ചോല മരക്കാർ മകൻ മുജീബ് (41) ആണ് മരിച്ചത്. മാതാവ്: മൈമൂന പാറക്കൽ.
ഭാര്യ: നുസൈബ കരിങ്കപാറ. മക്കൾ: മുഹമ്മദ് നിജാത് (16) മുഹമ്മദ് നിഹാത് (ഒമ്പത്), ഫാത്തിമ ജന്ന (മൂന്ന്). നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മയ്യിത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു നിയമനടപടികൾക്ക് ഐസിഎഫ് വെൽഫെയർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു.
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