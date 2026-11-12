മലബാർ ഗോൾഡ് അബൂദബിയിലെ 18ാമത്​ ഷോറൂം ശാബിയ 9ൽ തുറന്നു

മലബാർ ഗോൾഡ് അബൂദബിയിലെ 18ാമത് ഷോറൂം ശാബിയ 9ൽ തുറന്നുtext_fields
അബൂദബി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാലാമത്തെ ജ്വല്ലറി ശൃംഖലയായ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് അബൂദബിയിലെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് സിറ്റിയിലെ ശാബിയ 9ൽ പുതിയ ഷോറൂം തുറന്നു. ഇതോടെ അബൂദബിയിലെ ഷോറൂമുകളുടെ എണ്ണം 18 ആയും, യു.എ.ഇയിലെ മൊത്തം ഷോറൂമുകളുടെ എണ്ണം 72 ആയും ഉയർന്നു. 14 രാജ്യങ്ങളിലായി 450 ലധികം ഷോറൂമുകളാണ് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിനുള്ളത്.
മലബാർ ഗോൾഡ് ഇന്റർനാഷനൽ ഓപറേഷൻസ് എം.ഡി ഷംലാൽ അഹമ്മദ്, വൈസ് ചെയർമാൻ കെ.പി. അബ്ദുൽ സലാം, സീനിയർ ഡയറക്ടർ സി. മായൻകുട്ടി എന്നിവർ ചേർന്ന് പുതിയ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഹെഡ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് എ.കെ. ഫൈസൽ, മലബാർ ഗ്രൂപ് ചീഫ് ഡിജിറ്റൽ ഓഫീസർ കെ. ഷാജി, റീജിനൽ ഹെഡ് കെ.വി. രഞ്ജിത്ത്, സോണൽ ഹെഡ് ഇ.എം. നിജാസ്, പി. സക്കീർ, അബ്ദുൽ മജീദ്, മറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ടീം അംഗങ്ങൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ, അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. മില്ലേനിയം ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം ആരംഭിച്ച വിശാലമായ ഷോറൂമിൽ ഗോൾഡ്, ഡയമണ്ട്, പ്ലാറ്റിനം, പ്രഷ്യസ് ജെംസ്റ്റോൺ, ബ്രൈഡൽ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലായി 20,000-ത്തിലധികം ആഭരണ ഡിസൈനുകളാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അബൂദബി തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ ഒന്നാണെന്നും, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച ഷോപ്പിങ് അനുഭവവും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരവും ഉറപ്പുനൽകാൻ ഷോറൂം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ഷംലാൽ അഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിപണി എന്ന നിലയിൽ യു.എ.ഇ തങ്ങളുടെ വളർച്ചക്ക് വലിയ അവസരങ്ങളാണ് നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അബൂദബിയിലും അൽ ഐനിലുമായി 18 ഷോറൂമുകളാണ് മലബാർ ഗോൾഡിനുള്ളത്. അബൂദബിയിൽ അൽ വഹ്ദ മാൾ, മുശ്രിഫ് മാൾ, ക്യാപിറ്റൽ മാൾ (മുസ്സഫ), ശാബിയ, മസ്യദ് മാൾ, ദൽമ മാൾ, മദീനത്ത് സായിദ് ഷോപ്പിങ് സെന്റർ, അൽ ദന്ന മാൾ, ഹംദാൻ സ്ട്രീറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഷോറൂമുകൾ. ഹംദാൻ സ്ട്രീറ്റിൽ മാത്രം മൂന്ന് ഷോറൂമുകളാണുള്ളത്. എമിറേറ്റിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി അൽ ഐനിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായി ഷോറൂമുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു.