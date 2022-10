cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: എ​ക്സ്​​പോ ന​ഗ​രി​യു​ടെ രാ​ത്രി​സൗ​ന്ദ​ര്യം ആ​സ്വ​ദി​ച്ച്​ ഓ​ടാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ സ​ന്തോ​ഷ​വാ​ർ​ത്ത. കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കാ​യി എ​ക്സ്​​പോ സി​റ്റി 'റേ​സ് മി ​നൈ​റ്റ്​ റ​ൺ' സീ​രീ​സ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25 മു​ത​ൽ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം മാ​ർ​ച്ച്​ 21 വ​രെ 10​ റേ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി. എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഒ​രു ത​വ​ണ റേ​സി​ൽ പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ 65 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ ഫീ​സ്. 10​ റേ​സു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച്​ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്താ​ൽ 550 ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി. രാ​ത്രി 7.30 മു​ത​ൽ 8.45 വ​രെ​യാ​ണ്​ ഓ​ട്ടം. 2.5, 5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്​ റേ​സ്. മ​ഹാ​മേ​ള​ക്കു​ശേ​ഷം എ​ക്സ്​​പോ സി​റ്റി​യാ​യി മാ​റി​യ മേ​ള​ന​ഗ​രി​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം വീ​ണ്ടും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം​കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ​'റേ​സ്​ മി ​നൈ​റ്റ്​ റ​ൺ' ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. 25നാ​ണ്​ ആ​ദ്യ റേ​സ്. ന​വം​ബ​ർ 22, ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റ്, ജ​നു​വ​രി 10, ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴ്, ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21, മാ​ർ​ച്ച്​ ഏ​ഴ്, മാ​ർ​ച്ച്​ 21 എ​ന്നീ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള റേ​സു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. raceme.ae എ​ന്ന വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത്​ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്​ 30 മി​നി​റ്റ്​ മു​മ്പ്​ എ​ക്സ്​​പോ​യി​ൽ എ​ത്ത​ണം. എ​ക്സ്​​പോ 2020യു​ടെ ഉ​സൈ​ൻ ബോ​ൾ​ട്ട്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത റേ​സ്​ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നു​ ത​വ​ണ എ​ക്സ്​​പോ റ​ണ്ണും ഇ​വി​ടെ ന​ട​ന്നു. ദു​ബൈ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്​ മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​യി​രി​ക്കും എ​ക്സ്​​പോ സി​റ്റി​യെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​നം പാ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​വി​ട​ത്തെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ. Show Full Article

Let's run at the Expo; Enjoy the beauty of the night