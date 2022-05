cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദുബൈ: ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തെ ചേർത്തുപിടിച്ച യു.എ.ഇ പൗരൻമാരുടെ സ്​നേഹം ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ 'ഗൾഫ്​ മാധ്യമം' അവസരമൊരുക്കുന്നു. സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ്​ അൽ ഖാസിമിയുടെ മുഖ്യ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ ജൂൺ 24, 25, 26 തീയതികളിൽ ഷാർജ എക്സ്​പോ സെന്‍ററിൽ അരങ്ങേറുന്ന 'കമോൺ കേരള' മഹാമേളക്ക്​ മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന 'ശുക്​റൻ ഇമാറാത്തി'ലൂടെയാണ്​ ഇമാറാത്തി ജനതക്ക്​ ആദരമർപ്പിക്കുന്നത്​. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി യു.എ.ഇ പൗരൻമാരും ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ആത്​മബന്ധത്തിന്‍റെ കഥകൾ ഗൾഫ്​ മാധ്യമം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. എക്സപോ സെന്‍ററിന്‍റെ പ്രൗഢമായ വേദിയിൽ അവരെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കും അത്തരം അനുഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഗൾഫ്​ മാധ്യമം വായനക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവൊരുക്കിയ, ദുരിതകാലത്ത്​ സഹായിച്ച, ചേർത്തുപിടിച്ച, ബിസിനസിന്​ പിന്തുണ നൽകിയ, വീടൊരുക്കിയ, കടബാധ്യതകൾ തീർത്ത യു.എ.ഇ പൗരൻമാരുടെ കഥകളാണ്​ 'ഗൾഫ്​ മാധ്യമം' പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്​. ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 0556699188 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണം. Show Full Article

News Summary -

Let the world know the love of Emirat