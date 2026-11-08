മികച്ച അഭിനയത്തിന് ആത്മവിശ്വാസവും കഥാപാത്രബോധവും വേണം -ഖാലിദ് അൽ സാവി

മികച്ച അഭിനയത്തിന് ആത്മവിശ്വാസവും കഥാപാത്രബോധവും വേണം -ഖാലിദ് അൽ സാവിtext_fields
ഷാർജ: മികച്ച അഭിനയത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം, വ്യക്തമായ കഥാപാത്രബോധം, അച്ചടക്കം എന്നിവ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് പ്രശസ്ത ഈജിപ്ഷ്യൻ നടനും സംവിധായകനുമായ ഖാലിദ് അൽ സാവി. 45-ാമത് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘ആക്ടിങ് സ്റ്റുഡിയോ: ഫ്രം ട്രെയിനിങ് ടു ദി സ്റ്റേജ്' എന്ന ഇന്ററാക്ടീവ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ‘ദി ബ്ലൂ എലിഫന്റ്’, ‘എൽ ദൈഫ്’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനാണ് ഖാലിദ്. ശബ്ദ നിയന്ത്രണം, സ്റ്റേജ് സാന്നിധ്യം, കഥാപാത്ര രൂപീകരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകി.
മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട സെഷനിൽ, പ്രകടനത്തിനിടയിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭയപ്പെടാതെയും ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടാതെയും അതിനെ മറികടക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അഭിനയവും മറ്റ് തൊഴിലുകളും തമ്മിലുള്ള സമാനതകൾ വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, ബാഹ്യസൗന്ദര്യത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യം വ്യക്തിത്വത്തിനും കഥാപാത്രത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾക്കുമാണെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു.
സഹപ്രവർത്തകരോടുള്ള ബഹുമാനവും സമയവും സ്ഥലവും പാലിക്കുന്നതിലുള്ള അച്ചടക്കവും പ്രൊഫഷനൽ അഭിനയത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടത് വെറും ശബ്ദം കൊണ്ടുമാത്രമല്ല. മുഴുവൻ ശരീരത്തിന്റെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരിക്കണം. ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതല്ല, ആളുകളെ കേൾപ്പിക്കാനും മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാനും അത് ഓർമയിൽ നിർത്തിക്കാനുമുള്ള കഴിവിനാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.