തൂഫാൻ ഗൾഫ് കാമ്പയിൻ: ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു

തൂഫാൻ ഗൾഫ് കാമ്പയിൻ: ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
ദുബൈ: മയക്കുമരുന്നുകൾക്കും ലഹരി ഉപയോഗത്തിനുമെതിരെ കേരള സർക്കാർ നടത്തിവരുന്ന ‘തൂഫാൻ’ പ്രതിരോധ കാമ്പയിന് ദുബൈയിലും തുടക്കമാകുന്നു. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മയക്കുമരുന്നു കേസുകൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും വലിയ തോതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി തൂഫാൻ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ ദുബൈയിലും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ദുബൈ പൊലീസിന് കീഴിലുള്ള കമ്യൂണിറ്റി ഹാപ്പിനസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റും ദുബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രാൻഡ് ബേ മീഡിയയും സംയുക്തമായാണ് തൂഫാൻ ഗൾഫ് എഡിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ബോധവത്കരണങ്ങൾ, സൗഹൃദ കായിക മത്സരങ്ങൾ, കേരള പൊലീസിലേയും ദുബൈ പൊലീസിലേയും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുപരിപാടികൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കും. ഡിസംബർ 13ന് ജദ്ദാഫിലെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ക്ലബ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാകും പരിപാടികൾ നടക്കുക.
തൂഫാൻ ഗൾഫ് എഡിഷന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം കേരള ആഭ്യന്തര-വിജിലൻസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിർവഹിച്ചു. ദുബൈ ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കെ.പി.സി.സി രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി അംഗം എൻ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ, കോഴിക്കോട് ഡി.സി.സി സെക്രട്ടറിയും കോർപറേഷൻ കൗൺസിലറുമായ സി.പി. സലീം, അക്ക്യൂബ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ബോബൻ വർഗീസ്, ആജിൽ ഗ്രൂപ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എം.സി. സിറാജ്, ബ്രാൻഡ് ബേ മീഡിയ ഡയറക്ടർ സൈനുദ്ധീൻ ചേലേരി, ദുബൈ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കെ.എം.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹ്ദാദ് മൂഴിക്കര, ഫാസിൽ സിദ്ധീഖ് കൊളച്ചേരി, ഹിലാൽ ഹാഷിം, കെ.പി. അമീൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.