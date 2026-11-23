സഞ്ചരിക്കുന്ന ബയോഡാറ്റ’യുമായി തൊഴിലന്വേഷണംtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈയിൽ ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താൻ ദുബൈ റൺ ട്രാക്കിൽ വേറിട്ട വഴി തേടി യുവാവ്. തന്റെ പച്ച ടീഷർട്ടിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് ‘ഹേയ് ദുബൈ, ഐ ആം ലുക്കിങ് ഫോർ എ ജോബ്’ എന്ന് വലിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതിയതിന് താഴെ, ബയോഡാറ്റയുടെ ക്യു.ആർ കോഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്തുവെച്ചാണ് യുവാവ് എത്തിയത്.
പുറകിലെ വാചകം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട പലരും കൗതുകത്തോടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തം തുടരുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൂടെ ഓടിയവർ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് സമൂഹമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളിലടക്കം പ്രചരിച്ചത്. സി.ഇ.ഒമാർ മുതൽ സാധാരണ തൊഴിലാളികൾ വരെ ഒരേ നിരയിൽ അണിനിരക്കുന്ന ദുബൈ റൺ പോലുള്ള ജനകീയ വേദികൾ മികച്ചൊരു നെറ്റ്വർക്കിങ് അവസരം കൂടിയാണ് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നൽകുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ പ്രവാസിയെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഈ യുവാവിന്റെ ക്രിയാത്മകമായ ആശയത്തിന് വലിയ പ്രശംസയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. തിരക്കേറിയ ട്രാക്കിലൂടെ നടന്ന ഈ യുവാവിന് ഉടൻ തന്നെ മികച്ചൊരു ജോലി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന ആശംസകളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നത്.